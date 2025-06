Como a un passo da Morata 

Doppio colpo per la Fiorentina. La Viola può finalmente ufficializzare l’arrivo di Fazzini: il centrocampista classe 2003 lascia l'Empoli per una cifra intorno ai dieci milioni e firma un contratto di cinque anni. Il club toscano inoltre può finalmente riabbracciare Pioli: l’Al Nassr ha reso nota la separazione dal tecnico toscano, ma per rendere ufficiale il suo ritorno in panchina la società toscana deve attendere ancora qualche giorno.

Scuotono il mercato due rientri clamorosi in Serie A, entrambi dalla Turchia: Immobile lascia il Beşiktaş, con cui ha realizzato 19 gol in 41 presenze nell’ultima stagione, e lima i dettagli per legarsi al Bologna. L’altro campione che potrebbe rientrare è Morata: il Como insiste col Milan per lo spagnolo, lo scorso anno in prestito al Galatasaray.

Al via la rivoluzione voluta da Maurizio Sarri in casa Lazio. Al momento l’allenatore punta a sfoltire la rosa. Lasciano i biancocelesti Ibrahimovic, che ha firmato con l’Heidenheim in Germania, e Tchaouna, destinato al Burnley in Premier League in cambio di 14 milioni. Ricomincia dalla Francia anche Pogba che, dopo la risoluzione contrattuale con la Juventus nello scorso novembre, ha firmato per il Monaco. Proprio i bianconeri stanno provando a portare Carlos Augusto a Torino: il difensore dell’Inter vorrebbe giocare di più ma l’ultima parola è di Christian Chivu. Il giocatore piace anche al Milan.

I rossoneri sono molto attivi. In attesa dell’arrivo di Modric gli sforzi sono rivolti alle trattative per Jashari del Bruges, per il quale l’offerta è arrivata ai 30 milioni che chiedono i belgi. Piace poi Ricci ma per strappare al Torino il suo capitano servono non meno di 25 milioni. In uscita c’è sempre THheo Hernandez, che piace all’Atletico Madrid: gli spagnoli però ritengono alta la valutazione di 20 milioni. Il club meneghino dovrà poi trovare una destinazione per Okafor, dopo che il Napoli non ha esercitato il diritto di riscatto al termine del prestito della scorsa stagione.

Il Napoli guarda con attenzione ma non intende fare follie per arrivare a Sancho, in uscita dal Manchester United e sul quale c’è ora anche il Chelsea. I partenopei sono anche alle prese con alcune uscite: tra queste quella di Zanoli, che il Genoa non ha riscattato dal prestito. Piace a Bologna e Fiorentina. La Roma vuole stringere per Wesley: il tecnico Gasperini spera che il classe 2003 ed esterno destro del Flamengo possa presto unirsi alla squadra. L’Atalanta è ancora alla ricerca del primo acquisto dell’era targata Juric. I nerazzurri sono vicini a Sulemana Kamaldeen, attaccante del Southampton che Juric ha allenato la scorsa stagione in Premier League. L’offerta è di 15 milioni di euro rispetto a una richiesta di 20.

