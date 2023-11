Commozione per il saluto di don Antonio 

Lo stesso giorno dell’ordinazione sacerdotale, aveva ricevuto la notizia del trasferimento a Donori, avvenuto ufficialmente ieri. E venerdì sera don Antonio Miccichè ha celebrato la sua ultima messa a Sant’Elena salutando i fedeli. Un addio commosso quello i basilica accompagnato dall’applauso dei parrocchiani.

Il parroco don Alfredo Fadda ha ringraziato don Antonio per l’impegno profuso in basilica, durante tutto il periodo da diacono, augurandogli poi tanta fortuna e bene per il suo primo incarico come parroco. E don Antonio, commosso, ha detto «quando sono arrivato qui mi sono sentito come a casa, mi sono sentito accolto come un figlio. Sono stato benvoluto da tutta la comunità e porterò tutti con me ogni giorno, e ogni volta che solleverò il calice ci sarete anche voi». Don Antonio è stato ordinato sacerdote lo scorso ottobre a 51 anni. La vocazione gli era venuta stando vicino ai malati come infermiere e toccando da vicino la sofferenza.

