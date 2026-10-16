Commozione all’insediamento del nuovo parroco padre Balu 

Una chiesa affollata ha accolto a Sinnai il nuovo parroco di Santa Barbara, padre Balu, venuto dalla lontana India. Carmelitano scalzo, prende il posto del superiore provinciale dei Carmelitani scalzi dell’Italia centrale, padre Gabriele Biccai, 62 anni, destinato alla sede di Firenze, dove si occuperà di una quarantina tra monasteri e conventi della Sardegna, dell’Umbria, della Toscana, dell’Abruzzo e del Lazio e di una Casa di carmelitani in Albania.

Era commosso padre Balu, come lo era padre Gabriele, che lascia Sinnai dopo quattro anni. Vicino a loro i fedeli, l’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi e la sindaca Barbara Pusceddu, pronti a dare il benvenuto al nuovo parroco e a salutare padre Gabriele. Presenti anche gli scout, i volontari della Misericordia e quelli di altre associazioni locali, gli oratori e i sacerdoti arrivati numerosi da diverse parti del Cagliaritano.

Un clima di intensa fede accompagnata, nel momento dell’offertorio, dal suono delle launeddas. Come responsabile dei Carmelitani dell’Italia centrale, padre Gabriele tornerà sicuramente, e spesso, in paese. Quanto a padre Balu, che ha studiato Teologia a Roma ed è stato ordinato sacerdote nel 2018 in India dove risiedono i genitori e tre fratelli, raccoglie l’eredità di quel carmelitano scalzo che, quasi due anni fa, lo accolse a Sinnai, in quella che è adesso la sua parrocchia.

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