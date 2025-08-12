Commosso addio all’operaio 

Una folla commossa riunita a Galtellì ha dato l’addio a Davide Mameli, 50 anni, operaio in una cava morto domenica sera dopo essere stato punto da una vespa mentre si trovava al mare in località Osala, a Orosei. Il paese, da due giorni risucchiato in un profondo silenzio, si è fermato per il funerale che si è svolto ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale del Santissimo Crocifisso.

In chiesa

«Non ci sono parole - ha detto don Piero Mula durante l’omelia -. Il dolore è enorme per l’intera comunità che si è mostrata subito solidale con la moglie di Davide, Antonella, i genitori e i familiari. Il pensiero più profondo si racchiude nella speranza che deve diventare per noi tutti certezza di una vita che non muore e dell’amore che non ha fine, come la speranza che ci viene data da Cristo Risorto».

Il parroco ha ricordato Davide Mameli cercando anche di dare coraggio alla comunità, molto provata dal dolore per la morte dell’operaio per colpa di una vespa e da altri lutti che si sono verificati negli ultimi tempi.

«Davide è stato un dono dal Cielo, un’ottima persona, per la sua sposa, la famiglia, l'intera comunità - ha aggiunto don Mula davanti ai parenti e ai tanti amici presenti -. Lo ricordiamo con affetto nella sua piena volontà di aiutare gli altri, nella sua attività nel sociale, nel volontariato. Era sempre pronto per dare una mano al prossimo. In segno di vicinanza alla famiglia, sono stati annullati tutti gli appuntamenti simbolo dell’accoglienza del nostro paese, come la festa del borgo di Galte, in cui tutti eravamo coinvolti con gioia, nell'unità».

La tragedia

Il funerale ha richiamato una folla enorme, accorsa per salutare Davide Mameli e molto turbata dalla tragedia. La puntura si è rivelata fatale, per via di un’allergia verso la tipologia di vespidi e per lo spavento che, con tutta probabilità, ha causato un infarto fulminante. Mameli ha gridato e chiesto aiuto alla moglie, che gli ha fornito un farmaco salvavita e allertato i soccorsi, arrivati nel giro di poco tempo. Tutti i tentativi di salvargli la vita si sono purtroppo rivelati inutili. Neppure il farmaco a base di betametasone (Bentelan) che l’operaio portava sempre con sé a causa dell’allergia è riuscito a salvarlo. Davide Mameli è morto dopo pochi istanti, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.

