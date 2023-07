Commosso addio al pensionato 

In un pomeriggio assolato Sorgono ha dato l’addio al pensionato morto dopo essere uscito di strada con la sua vettura, finita nella vigna che curava. La celebrazione funebre di Antonio Casula, 82 anni, per molto tempo emigrato in Germania, si è svolta ieri nell’area antistante la cappella del cimitero di Sorgono perché la chiesa parrocchiale è chiusa per lavori. A salutarlo la moglie e il figlio tornati dalla Germania e i conoscenti con i quali condivideva la quotidianità del suo paese. Aveva conservato sempre un rapporto forte fino a tornare qui dopo la pensione dedicandosi soprattutto alla cura della vigna, lì dove si è consumata la tragedia.

L’uomo, non tornato a casa domenica sera, è stato ritrovato agonizzante nel suo podere dopo essere uscito fuori strada, forse a causa di un malore. Poi la morte.

