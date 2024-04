Commissioni, tre donne presidenti 

La maggioranza entrerà in Aula alle 10.30 con un accordo che comprende i quattro posti disponibili dell’Ufficio di presidenza (altri due spettano alla minoranza) da assegnare oggi e le sei presidenze delle commissioni permanenti che saranno convocate nella prima settimana di maggio. Soddisfare le aspettative di dieci forze politiche non era facile, e infatti tre giorni fa il Campo largo ha dato l’incarico ai capigruppo di Pd e M5S, Roberto Deriu e Michele Ciusa, di trovare una soluzione adeguata. I due consiglieri hanno illustrato il lavoro fatto nel weekend durante un vertice di maggioranza che si è tenuto ieri pomeriggio negli uffici della presidenza del Consiglio regionale.

La bozza

Cosa prevede la bozza di accordo che potrà essere rivista fino all’ultimo momento utile? Intanto che ben tre parlamentini saranno guidati da donne, due del Pd e una di Sinistra Futura, l’approdo al Bilancio del M5S che comunque avrà anche i Trasporti, e la presidenza del Pd in ben tre commissioni, compresa la Sanità.

Ma procediamo con ordine. Oggi si votano i due vicepresidenti dell’Assemblea (uno di minoranza), tre questori (uno di minoranza) e un segretario. Per il Campo Largo, vice di Comandini dovrebbe diventare Giuseppe Frau (eletto con la lista “Uniti con Alessandra Todde”). La maggioranza può indicare anche due questori: uno dovrebbe essere Giuseppe Dessena dell’Alleanza Verdi Sinistra, per il secondo posto sono in lizza Antonio Solinas e Antonio Spano del Pd. Il segretario, infine, dovrebbe restare in quota pentastellata: uno ancora da stabilire tra Gianluca Mandas o Lara Serra.

I parlamentini

Questo invece lo schema delle commissioni. La prima (Autonomia e Riforme) potrebbe essere in quota Pd che per la presidenza propone il consigliere dell’Ogliastra Salvatore Corrias. Pd anche verso la seconda (Cultura e Lavoro): alla presidenza dovrebbe arrivare Camilla Soru. Il Movimento Cinquestelle è riuscito ad avere la meglio sulla terza (Bilancio), ovvero la commissione più importante dove arriverebbe Alessandro Solinas. In quota movimento anche la quarta (Trasporti e Urbanistica) con la presidenza del consigliere di Olbia Roberto Li Gioi. Solo la quinta (Attività produttive) non sarà controllata da uno dei due partiti maggiori ma probabilmente da Sinistra Futura con Paola Casula. Infine la sesta commissione (Sanità): sfuma l’ipotesi Lorenzo Cozzolino (eletto con il Psi, ora nel gruppo di Orizzonte Comune) ma una donna del Pd, la consigliera di Sassari Carla Fundoni.

Da notare che, anche in questa spartizione, i Dem si sono preoccupati di garantire la rappresentanza delle correnti interne maggiori: Fundoni è dei Riformisti, Corrias dei Popolari, Soru invece fa riferimento all’area del partito più vicina a Letta.

In minoranza

Nemmeno nel centrodestra la sintesi è stata semplice. In questo caso i posti a disposizione sono due. Alla vicepresidenza del Consiglio dovrebbe arrivare Aldo Salaris, coordinatore dei Riformatori e già assessore a Lavori pubblici ed Enti locali. Per il posto da questore la coalizione dovrebbe convergere invece su Gigi Rubiu di Fratelli d’Italia e non su Stefano Tunis di Sardegna al centro 20Venti. È quanto emerge da un vertice di minoranza che si è tenuto ieri quasi in contemporanea con quello di maggioranza.

Oggi, all’ordine del giorno dell’Aula c’è come primo punto il discorso di insediamento del presidente Piero Comandini.

RIPRODUZIONE RISERVATA