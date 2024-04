Commissioni, si riaprono le trattative 

Fatta la Giunta ed eletto Piero Comandini, c’è da scegliere i componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio e i presidenti delle commissioni permanenti. Sono altri dodici nomi che saranno individuati dopo un’altra fase di trattative. In particolare, già alla prossima seduta, l’Aula dovrà procedere all’elezione di due vicepresidenti dell’Assemblea (uno di minoranza), tre questori e un segretario. Il regolamento interno prevede che nell’Ufficio di presidenza siano rappresentati tutti i gruppi consiliari. Quelli che non ne fanno parte possono chiedere che si proceda all’elezione di altri segretari.

I parlamentini

La partita delle commissioni è anche più impegnativa. Presumibilmente, i presidenti saranno tutti di maggioranza. Una dovrebbe essere in quota Partito Democratico, un’altra per il Movimento Cinquestelle, una per Alleanza Verdi Sinistra, una per Orizzonte Comune, una per Uniti con Alessandra Todde, una per i Progressisti e una a Sinistra Futura. Sette sigle per sei posti. Qualcuno potrebbe restare senza ruoli, tanto più se i Dem spingessero per avere due presidenze. D’altra parte su una cosa il Pd ha voluto essere chiaro: se si considera la presidenza del Consiglio regionale alla stregua di una casella della Giunta, come di fatto è avvenuto, allora si ripartirà da zero al momento di dividere i ruoli importanti nell’Assemblea.

