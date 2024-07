Commissioni, settimana calda 

Commissioni al lavoro sui fronti della Sanità, dell’Agricoltura, dell’Istruzione. Oggi nel parlamentino guidato da Carla Fundoni (Pd) sono in programma le audizioni dei centri riabilitativi per disturbi dello spettro autistico, i lavori proseguono domani con le audizioni dei sindacati dei medici e degli infermieri. Sempre oggi la commissione Attività produttive presieduta da Antonio Solinas (Pd) affronterà le problematiche del comparto agricolo con un ciclo di audizioni del Movimento pastori sardi, il Movimento agricoltori sardi e delle associazioni agricole. Domani la quarta presieduta da Roberto Li Gioi (M5S) sentirà l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda sul contenuto del decreto Aree idonee. Giovedì si riunirà anche la seconda commissione guidata da Camilla Soru (Pd) per le audizioni del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani e della presidente dell'Anci Daniela Falconi, e dell’assessora Ilaria Portas sui temi dell'istruzione in vista di un intervento legislativo in materia.

