Commissioni: partita riaperta, una settimana per decidere 

C’è ancora tempo per perfezionare lo schema di ripartizione delle presidenze di commissione. I gruppi hanno già provveduto a indicare per ciascun consigliere il parlamentino di destinazione, mentre Piero Comandini ha fatto sapere che convocherà le sedute entro la prima settimana di maggio: venerdì 3, oppure direttamente lunedì 6. Sette giorni di tempo per rimodulare uno schema – ideato da Pd e M5S - che non ha lasciato troppo soddisfatte le altre forze politiche del Campo largo, in particolare quelle più piccole o che comunque sono rimaste fuori da questo giro di nomine. Ma rimodulare non significa necessariamente tagliar fuori i partiti considerati fino ad ora vicini alle presidenze; significa piuttosto rimescolare le carte. Nella partita delle commissioni sono attori protagonisti il Pd che dovrebbe approdare a tre presidenze (Autonomia con Salvatore Corrias, Sanità con Carla Fundoni e Cultura con Camilla Soru), il M5S a due (Bilancio con Alessandro Solinas, Trasporti con Roberto Li Gioi), Sinistra futura a una (Attività produttive con Paola Casula) e Alleanza Verdi Sinistra a una (Diego Loi nella commissione speciale ancora da istituire). Partiti e numero di caselle spettanti non cambiano, potrebbero invece mutare i nomi e le commissioni stesse. Per esempio, Sinistra futura potrebbe essere dirottata nella commissione speciale per lasciare spazio ad Avs alle Attività produttive. Ma è solo un’ipotesi.

In minoranza

Nel centrodestra si tratta sulle vicepresidenze. Per il Bilancio è in pole position Forza Italia con Giuseppe Talanas, per l’Autonomia si fa il nome di Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti), Piero Maieli del Psd’Az aspira a fare il vice alle Attività produttive anche per garantire continuità rispetto a quanto fatto da presidente negli ultimi cinque anni. Per la Sanità è in corsa Alice Aroni (Udc-Misto). Gli ultimi a scegliere saranno Riformatori ed FdI che hanno già potuto indicare un vicepresidente dell’Assemblea e un questore: per loro rimarrebbe un posto alla Cultura e ai Trasporti. (ro. mu.)

