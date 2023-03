Commissioni, minoranza sull’Aventino 

Terremoto a Sestu. I vicepresidenti e tutti i componenti di minoranza delle commissioni consiliari permanenti si dimettono dai loro ruoli. Una scelta quasi irrinunciabile, come dichiarano Francesco Serra, Valentina Meloni, Michela Mura, Fabio Pisu, Giuseppe Picciau, Valentina Collu e Annetta Crisponi, che puntano il dito contro la maggioranza.

Le accuse

I consiglieri appartengono ai gruppi Articolo Uno, PD, Siamo Sestu e Sestu Domani, e hanno raccontato la loro protesta in un comunicato stampa. «La maggioranza ha imposto con la forza dei numeri le nomine dei vicepresidenti delle commissioni, che spettano di prassi alla minoranza», scrivono, «ignorando i nominativi indicati dall'opposizione ed eleggendo arbitrariamente e con la prepotenza un commissario della minoranza scelto da loro». Quello delle commissioni consiliari è un ruolo importante: a loro spetta infatti il compito di esaminare e eventualmente modificare qualunque atto, ancor prima dell’approvazione. Un procedimento analogo avviene anche nel Consiglio Regionale, e pure nel Parlamento.

Le dimissioni

«Questo gravissimo comportamento, ingiustificato e molto esplicativo riguardo il senso democratico e di rispetto delle istituzioni vantato dai consiglieri di maggioranza, non ci consente di soprassedere», continua la nota; «per questa ragione abbiamo presentato al presidente del consiglio comunale le nostre dimissioni dalle cariche di vicepresidenti e da commissari stessi». Conseguenza? Ora le commissioni consiliari decadono, e dovranno essere reinsediate. Crisponi, Serra, Pisu, Mura e Picciau affermano di non poter svolgere con serenità i loro ruoli, perché il modo in cui si sono insediate le commissioni non è rispettoso dello Statuto, dei regolamenti, degli impegni presi. E lanciano una stoccata finale alla maggioranza: «Dimostra continuamente di temere la dialettica democratica e la critica costruttiva, prerogativa dell'opposizione, e non può comunque interferire con i meccanismi democratici che tutelano e garantiscono il ruolo della minoranza consiliare». E concludono: «Ci auguriamo che questa nostra doverosa presa di posizione possa riportare la maggioranza sulla via del confronto leale e dello svolgimento continuo e proficuo dell’incarico per cui i cittadini ci hanno votati».