Commissioni mediche: «Subito un piano straordinario» 

Più di 40mila persone attendono dalle Asl sarde risposte alla richiesta di indennità di accompagnamento. Dalla federazione pensionati della Cisl e dall’Anmic, arriva l’ennesimo grido d’allarme sulla paralisi delle “Commissioni mediche per l’accertamento delle condizioni di Invalidità civile, Cecità e Sordità Civile, stato di Handicap e Disabilità”.

La Cisl

La Cisl ha certificato, nei suoi centri, circa 14mila richieste in attesa: dall’Inas tra il 1° gennaio 2022 e il 2 aprile 2024 sono partite per le otto Asl della Sardegna complessivamente 5.783 domande per “Accompagnamento” così distribuite per provincia: Oristano 438, Sassari 1.906, Cagliari 2.229, Nuoro 1.213. Sempre da gennaio 2022 l’Inas ha anche presentato 8.757 richieste per l’”Accertamento dello stato di handicap”: 3.488 sono a Cagliari, 2.676 a Sassari, 1.949 a Oristano, 647 a Sassari.

«La paralisi delle Commissioni mediche penalizza migliaia di famiglie che non possono contare sulle indennità previste dalla normativa, perciò devono farsi carico degli oneri diretti e indiretti dell’assistenza», denuncia il segretario generale della Federazione dei pensionati Alberto Farina. «Inoltre non possono accedere ai benefici previsti dalla legge n°104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili».

Per Farina, «con una circolare e un incontro con i sindacati dei medici, la Regione avrebbe potuto chiudere positivamente questa partita che, iniziata come problema riguardante orario di lavoro e rimborsi dei componenti delle Commissioni, è diventato un fatto sociale con gravi penalizzazioni per i cittadini invalidi e portatori di handicap. Un provvedimento amministrativo», conclude, «che la presidente Alessandra Todde potrebbe emanare in attesa del nuovo assessore».

L’Anmic

Per Fabrizio Rodin, presidente dell’Anmic, i numeri sono molto maggiori. «Già da agosto 2023, all'indomani della delibera della Giunta regionale che ha causato gli enormi ritardi che conosciamo, abbiamo denunciato gli effetti che si sarebbero avuti», evidenzia il numero uno della più grande associazione delle persone con disabilita che, con dieci sedi in Sardegna quotidianamente dá assistenza ai disabili e loro familiari. «Oggi stimiamo in almeno 40mila le persone che in Sardegna attendono la visita della commissione di accertamento dello stato di invalidità civile. Migliaia di persone, inoltre, non hanno potuto presentare le domande di accesso alle leggi di settore e ai permessi lavorativi proprio perché impossibilitate ad avere il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità. Chiediamo che nell’immediatezza della nomina della nuova Giunta regionale la Regione provveda all'istituzione di un piano straordinario per lo smaltimento entro due mesi delle domande di invalidità bloccate da mesi e mesi».

