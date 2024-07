Commissioni, lunedì riunione dei capigruppo 

Ci riproveranno lunedì all’ora di pranzo in conferenza di capigruppo. Il presidente del Consiglio Marco Benucci tenterà di sanare già lì, in quell’occasione, la ferita aperta sulle commissioni consiliari in modo da poter convocare di nuovo il Consiglio per mercoledì prossimo. Obiettivo: tornare subito in aula, votare la composizione delle commissioni (sulla quale c’è stato, a sorpresa, il rinvio mercoledì scorso dopo la questione giuridica e politica sollevata dal capo del gruppo misto Giuseppe Farris) e far decollare i lavori. Perché Massimo Zedda, lo ripete continuamente ai suoi e ogni volta quando si rivolge ai cagliaritani: vuole portare in aula delibere urgenti (quella da 35 milioni di euro, per esempio) per non perdere risorse. Se si risolve subito la partita delle commissioni, e dovrebbe essere così, l’azione amministrazione può decollare. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA