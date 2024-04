Commissioni, lunedì nomina dei presidenti  

A Nuoro un altro giorno con le commissioni bloccate. Ieri mattina il presidente del Consiglio Sebastian Cocco ha consultato il segretario comunale Vincenzo Zanzarella,chiedendo un parere sulla questione nata al margine della seduta che dopo un anno ha nominato i membri delle commissioni consiliari permanenti, ma non i presidenti per il problema sulla regolarità di un voto segreto online. Una questione complessa, tanto che il segretario ha affidato le verifiche ai tecnici per vedere se esiste nella tecnologia attuale in uso in Comune un modo di utilizzare il voto segreto anche da remoto.

Per ora da Cocco nessun segnale sulla richiesta avanzata dall’assessora Rachele Piras di convocare lui stesso, in attesa dell’elezione dei singoli presidenti di commissione, quella del Bilancio per poi portare il Dup all’approvazione dell’assemblea. Ma su una cosa il commissario si è espresso: non esiste alcuna scadenza inderogabile per il 23 aprile, anche se con il previsionale da approvare si avvicina ora un’altra scadenza contabile, il 30 aprile per il bilancio consuntivo. Cocco però ha annunciato che le votazioni per le presidenze delle commissioni avverrà lunedì mattina, con la convocazione in presenza, in attesa di una soluzione dalla tecnologia.

