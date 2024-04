Commissioni, l’accordo non si trova 

Dieci incarichi ancora da assegnare: si tratta ma, per il momento, senza risultati. La maggioranza deve indicare un vicepresidente del Consiglio regionale, due questori, un segretario e, soprattutto, i sei presidenti delle commissioni permanenti. Ieri alle 11 le sigle del Campo Largo si sono anche riunite, ma è stata fumata nera. Il nodo, a quanto pare, è la commissione Bilancio, la terza, che sia il Pd che il Movimento Cinquestelle puntano a guidare. In teoria, dovrebbe essere la forza politica più grossa della coalizione a scegliere per prima, quindi il Pd, ma i pentastellati insistono perché si rispetti una prassi: il partito che ha indicato l’assessore al Bilancio non deve essere al vertice del parlamentino corrispondente. In pratica: anche il M5S chiede il Bilancio, magari con Alessandro Solinas. Il nome democratico per la Terza è quello di Antonio Solinas.

Lo schema

Oltre al Bilancio il Pd chiede la presidenza delle Attività produttive (la quinta) con Salvatore Corrias. Due parlamentini anche per il M5S che, se non dovesse vincere la partita sul Bilancio, potrebbe virare verso la prima commissione (Autonomia) sempre con Alessandro Solinas. Ma alla commissione Riforme punterebbe anche l’Alleanza Verdi Sinistra.

Il movimento è molto interessato anche alla quarta (Trasporti e Urbanistica) dove approderebbe il consigliere di Olbia Roberto Li Gioi. Per la seconda (Lavoro e Cultura) si fa il nome di Paola Casula di Sinistra Futura. Per la Sanità crescono le quotazioni di Lorenzo Cozzolino, il medico ex Pd eletto con il Psi ma che ha già aderito al gruppo di Orizzonte Comune (che quindi passa a quattro consiglieri).

Per quando riguarda l’ufficio che dovrà coadiuvare Comandini per i prossimi cinque anni, in corsa per la vicepresidenza c’è Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde). I due questori potrebbero essere Giuseppe Dessena dell’Alleanza Verdi Sinistra e Antonio Spano del Pd. Segretario potrebbe essere invece Ivan Pintus dei Progressisti.

Trattative anche in minoranza per una vicepresidenza del Consiglio, per un posto da questore e per le sei vicepresidenze di commissione.

I capigruppo

Ieri, intanto, sono stati formalizzati i nomi di tutti i capigruppo. Per la maggioranza: Roberto Deriu (Pd), Michele Ciusa (M5S), Maria Laura Orrù (Avs), Francesco Agus (Progressisti), Luca Pizzuto (Sinistra Futura), Sandro Porcu (Orizzonte Comune), Sebastian Cocco (Uniti con Alessandra Todde). Per l’opposizione: Paolo Truzzu (FdI), Angelo Cocciu (Forza Italia), Umberto Ticca (Riformatori), Gianni Chessa (Psd’Az), Antonello Peru (Sardegna al centro 20Venti), Franco Mula (Alleanza Sardegna). Per il misto sarà presidente il leghista Alessandro Sorgia.

Ordine del giorno

I presidenti dei gruppi hanno partecipato ieri alle 17 alla prima conferenza di capigruppo di questa legislatura convocata dal presidente Comandini: in riunione è stato definito l’ordine del giorno della seduta del 23 alle 10.30. Primo punto, il discorso di insediamento del presidente dell’Assemblea. A seguire, l’elezione dell’ufficio di presidenza, mentre le commissioni saranno convocate entro la prima settimana di maggio per l’elezione di presidenti e vicepresidenti.

In programma il 28 alle 10.30, invece, le celebrazioni per Sa Die de sa Sardigna. Alla seduta parteciperanno, oltre ai presidenti di Consiglio e Regione, alla Brigata Sassari e al Comitato Sa Die, anche numerosi ragazzi delle scuole.

RIPRODUZIONE RISERVATA