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Assemini.
10 aprile 2026 alle 00:29

Commissioni, la maggioranza fa quadrato 

Via libera ai gruppi di lavoro dopo mesi di stallo in Consiglio comunale 

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Dopo mesi di incertezze, rinvii e tensioni che avevano lasciato presagire una crisi di nervi - se non di governo - all’interno della coalizione guidata dal sindaco Mario Puddu, il Consiglio comunale di Assemini ha finalmente ritrovato l’intesa. Ieri sera è stata approvata la ricostituzione delle otto commissioni consiliari permanenti, ponendo fine a un vuoto istituzionale che durava ormai da troppo tempo.

Il traguardo

La quadra è arrivata nelle scorse ore, superando quell’impasse che appena due mesi fa era esplosa in modo plateale davanti ai gradoni dell'Aula consiliare e delle telecamere dello streaming cittadino.

In quell’occasione, il presidente del Consiglio Alberto Nioi era stato costretto a una clamorosa ammissione di onestà: i nominativi mancavano proprio dai banchi della maggioranza, con il “Gruppo Misto” e la “Lista Civica” incapaci di fornire i nomi dei propri componenti. Un corto circuito che aveva offerto all’opposizione un assist perfetto per denunciare una “maggioranza spaccata” e un’attività amministrativa al collasso.

Percorso a ostacoli
Il cammino delle commissioni asseminesi nell’ultimo anno è stato tutt’altro che lineare. Già nell’ottobre 2025 la commissione “Sportello Europa” era decaduta per inattività: sei mesi senza riunioni, un segnale d’allarme che si era sommato ai precedenti del febbraio 2024, quando l’intero assetto dei gruppi era stato azzerato e rifondato per la scarsa partecipazione dei membri.

Nonostante le rassicurazioni del sindaco Puddu e del presidente Nioi sulla funzionalità degli organi («si riuniscono all’occorrenza»), i numeri e le proteste di alcuni consiglieri, come Niside Muscas, raccontavano una realtà diversa: un confronto spesso assente e cittadini informati prima dei rappresentanti eletti.

La nuova fase
L’accordo raggiunto ieri dovrebbe garantire la ripartenza di organismi chiave come “Lavori Pubblici” e “Pianificazione Territoriale”. Resta da vedere se le commissioni finora definite «a rilento» - dalla Cultura alle Politiche Sociali - riusciranno a cambiare marcia.
L’opposizione, con Alessandro Casula e Diego Corrias in testa, resta alla finestra. Se da un lato la maggioranza ha ricucito lo strappo sui nomi, dall’altro dovrà dimostrare che la compattezza ritrovata non sia solo un esercizio tecnico per garantire il numero legale, ma una reale volontà politica di affrontare documenti pesanti come il Documento unico di programmazione (Dup) e il Bilancio.
Per ora, il sindaco Puddu incassa il risultato e respinge con forza l’etichetta di “crisi”. Ma tra le mura del palazzo, il messaggio arrivato dalle commissioni è chiaro: la democrazia cittadina non può permettersi altre pause.

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