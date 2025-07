Commissioni invalidi, la svolta 

Commissioni invalidi sbloccate e controversia sui gettoni risolta: la Asl di Sanluri ha modificato il regolamento e avviato un Piano straordinario di recupero per le diecimila persone fragili in lista d’attesa. La buona notizia arriva dalla Conferenza socio-sanitaria territoriale che si è tenuta ieri mattina, nella sala del Centro di salute mentale di via Sassari. «Dal primo giorno – ha detto la neo commissaria straordinaria Maria Francesca Ibba – la priorità sono state le commissioni invalidi, siamo al lavoro per dare risposte agli utenti che da mesi attendono di poter usufruire di aiuti e agevolazioni previsti dalla norma». Presenti il direttore sanitario e amministrativo, Alessandro Baccoli e Sandra Olla, il direttore dell’ospedale, Sergio Pili, e diversi sindaci del Medio Campidano.

Il regolamento

La modifica parte dalle commissioni mediche distinte per ambito: riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap; valutazione delle istanze; sostegno scolastico per minori con l’insegnante di sostegno. All’interno del distretto è istituito un Collegio medico legale che valuta casi particolari. E per mettere fine alla controversia sulla retribuzione di queste competenze, questione che ha contribuito a bloccare le visite per il mancato pagamento dei gettoni, sfociata poi in una protesta dei lavoratori fino a intraprendere le vie legali. Il nuovo testo precisa che l’attività delle stesse commissioni si svolge all’interno delle ore di servizio, quindi senza il pagamento di alcun gettone, e non fuori orario, nel pomeriggio. Per eliminare l’arretrato sono previste due sedute a settimana, durata minima di ciascuna di 180 minuti, non meno di venti pratiche. In ordine di priorità l’incarico spetta al personale dipendente e convenzionato con la Asl di appartenenza, poi con le altre Asl, ultimo ai liberi professionisti. Almeno il 50% dei posti, ove possibile, sarà riservato a nuovi incarichi. La sede operativa è il Poliambulatorio di via Bologna, le commissioni potranno essere convocate a Villacidro, Guspini, Sanluri e Serramanna. «A breve – ha ricordato Ibba – verrà pubblicato l’avviso per il personale disponibile a farne parte».

Il territorio

A fronte delle numerose criticità, la direzione ha ribadito che «la medicina resta uno dei temi caldi, per questo sono state aumentate del 30% le ore degli ambulatori straordinari di assistenza primaria». I sindaci hanno accolto positivamente l’incontro e apprezzato l’offerta di una stretta collaborazione con la direzione, soprattutto per le questioni urgenti. Messaggio chiaro nelle parole del presidente del distretto socio sanitario di Sanluri, Italo Carruciu: «La collaborazione è un passo importante per l’obiettivo, la strada tracciata in questa direzione fa ben sperare». Soddisfatto Alberto Urpi di Sanluri: «Ho denunciato più volte il disservizio della commissione invalidi, in particolare l’eccezione di questa Asl rispetto al resto della Sardegna per il no al gettone dei lavoratori. Ora tutte le Asl parlano la stessa lingua. Com’è giusto che sia».

