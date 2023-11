«Commissioni ferme, a rischio i diritti degli invalidi» 

Una nuova vita per la sede regionale dell’Anmic, l’associazione che rappresenta e tutela le persone con disabilità, i loro familiari e i caregiver, nei problemi legati alla loro condizione, sia a livello burocratico che a livello istituzionale. Dopo circa un anno di lavori di ristrutturazione, gli spazi di via XXIX novembre 51 sono più ampi e luminosi.

«Vogliamo rappresentare per i nostri associati la piena inclusività, per loro non deve essere solo un posto di supporto amministrativo e tutela dei loro diritti, qui devono trovare un luogo totalmente inclusivo che li metta al centro dell’attenzione, facendoli partecipare attivamente ai nostri servizi ed attività». Sui disagi e criticità riscontrate nell’Isola il presidente nazionale Nazaro Pagano sottolinea l’emergenza delle lunghe liste d’attesa per l’accertamento delle invalidità civili. «C’è una stagnazione nelle domande, si è creato un ingorgo. Rischiamo che le persone che hanno possibilità di accedere a uno status, ne perdano i benefici».

Sono più di 8.000 i tesserati Anmic della Sardegna, di cui quasi 5.000 nella sola sede di Cagliari, che ogni anno fornisce supporto a circa 15mila persone. La nuova sede è nata per fornire all’utenza, in continuo aumento, servizi sempre più personalizzati ed efficienti, attività a scopo ludico e ricreativo.

«Negli ultimi tre anni abbiamo avuto una crescita del 36% in Sardegna. Ora abbiamo più spazi per accogliere i nostri associati», dichiara il presidente regionale Fabrizio Rodin. «In Sardegna ogni mese vengono presentate 2.000 domande di invalidità civile e dobbiamo pensare a come superare i rallentamenti che stanno subendo le commissioni. Senza autocertificazione ai disabili non viene riconosciuto nulla. Ci siamo confrontati con l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, che ci ha rassicurato sulla questione ritardi, ma su Cagliari non ci sono stati progressi. Un altro aspetto è l’esiguità degli assegni : se un individuo ha un’invalidità del 75% non può ricevere un assegno di 300 euro, è una somma troppo bassa».

RIPRODUZIONE RISERVATA