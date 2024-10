Commissioni d’invalidità nel caos 

Non ha fine il caos per le cinque nuove commissioni invalidità istituite mesi fa e mai entrate in servizio. Ai disagi per le migliaia di pratiche che le tre vecchie commissioni non riescono a sbrigare, si sommano quelli dei pazienti che non possono ottenere in tempi ragionevoli i benefici di leggi speciali e di chi, in condizioni di disabilità, non riesce a entrare nelle liste di collocamento riservate e, quindi, non può prendere parte a concorsi speciali. A ciò si aggiunge un altro problema: i medici “esterni” che avevano fatto parte delle commissioni non hanno ancora ottenuto i rimborsi (in particolare per il carburante) del 2023 nonostante il nullaosta di una delibera di aprile.

Le testimonianze

In questi giorni la Asl è impegnata in tutti i modi per sbloccare la situazione delle cinque nuove commissioni istituite ai primi di giugno ma rimaste sulla carta per divergenze sugli emolumenti da riconoscere al personale interno che aveva aderito al bando. Ma il tempo passa e a pagare dazio sono gli utenti. Di recente è stato riaperto il bando per ottenere i benefici della legge 162 e uno dei criteri per ottenerli è il riconoscimento tramite la commissione medica della legge 104. «Se i tempi di attesa sono di due anni – accusa Francesca Casula, sorella di un pensionata disabile di Carbonia – come possiamo sperare che le pratiche si concludano prima che la condizione si aggravi?». Nella stessa situazione Rosetta Floris, 77enne di Iglesias: «Mi muovo fra cucina e camera da letto con carrozzina e deambulatore: il mio medico ha inviato tutto, aspetto ancora la chiamata per l’accompagnamento e la 104». In stand by anche Giovanni, 52enne di Carbonia, con disabilità agli arti superiori, che vorrebbe entrare nelle liste del collocamento riservate agli invalidi: «Senza la certificazione della commissione non posso partecipare ai concorsi». Disagi anche per i medici alle prese con i ritardi nei rimborsi: «Come medico dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili – sottolinea Gianluca Casu – faccio notare che abbiamo lavorato per due anni senza ottenere quanto pattuito e confermato in una recente delibera: questo la dice lunga sulla capacità di trovare soluzioni alle esigenze dei pazienti». A contatto diretto con molti utenti in attesa di risposte è Giorgio Matteu, presidente Asp (Assistenza sofferenti psichici) di Carbonia: «Le istanze sono ben oltre le 3.500. Non ci stancheremo di chiedere all’azienda uno sforzo ulteriore». La Asl fa sapere che sulle commissioni «continua la ricerca di soluzioni» e per i rimborsi «c’è la volontà di riconoscerli».

