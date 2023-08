Commissioni d’inchiesta, si lavora sui femminicidi 

Sei commissioni d'inchiesta, cinque delle quali già al lavoro. Tra queste, quella sul femminicidio. È il bilancio in Parlamento a nove mesi dal via allla legislatura. Sono state istituite tre bicamerali (antimafia, femminicidi e traffico illecito di rifiuti ) e tre monocamerali: una sul degrado nelle città e due commissioni gemelle, una a Montecitorio e l'altra a Palazzo Madama, sulle condizioni di lavoro in Italia.

L'abuso della funzione ispettiva delle Camere con l'utilizzo distorto delle commissioni d'inchiesta è stato oggetto di un rimprovero del presidente della Repubblica il 27 luglio. «Iniziative con cui si intende sovrapporre attività del Parlamento ai giudizi della magistratura si collocano al di fuori del recinto costituzionale e non possono essere praticate», ha detto il capo dello Stato: «Non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento, usato parallelamente o, peggio, in conflitto con l'azione della magistratura». Nel mirino, forse l'istituzione della commissione sulla gestione dell'emergenza Covid, approvata alla Camera e ora al Senato. O le proposte di indagine parlamentare sulla gestione del reddito di cittadinanza e sul ruolo dell'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico.

