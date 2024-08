Commissioni, definito il risiko delle presidenze 

La composizione delle 11 (su 12) commissioni consiliari era già stata deliberata nell’ultima riunione del Consiglio comunale. Un puzzle che interessa la maggioranza (soprattutto con le presidenze) ma pure l’opposizione (con le vicepresidenze e la distribuzione all’interno delle commissioni). Gli incastri tra i partiti, alla fine, sono “tornati” tutti e ieri con la prima riunione delle commissioni sono stati ratificati i presidenti e vicepresidenti. Allo sport, per esempio, è stato confermato Michele Boero (Sinistra Futura), al Bilancio Giovanni Porrà (Cagliari Avanti-misto) mentre alle Pari Opportunità è stata votata Chiara Cocco (Progressisti). «Sono grata per la fiducia che i commissari hanno riposto in me. Il mio impegno sarà rivolto a promuovere politiche che favoriscano l’equità sociale e a creare opportunità per tutti i cittadini, indipendentemente da genere, etnia o orientamento», ha detto.

Gli altri presidenti sono: Carlo Usai (Progressisti) all’innovazione e accessibilità digitale, Andrea Scano (Avs) all’Urbanistica, Luciano Congiu (5Stelle) alla Mobilità, Rita Polo (Pd) Salute e benessere, Marta Mereu (Pd) alla Cultura, Paola Mura (Progressisti) alla Cultura, Alessandro Cao (Porgressisti) alle Attività Produttive, Francesca Mulas (Avs) all’Ecologia urbana. ( ma. mad. )

