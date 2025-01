«Commissioni decadute, Giunta immobile» 

La minoranza in Consiglio comunale ad Assemini va all’attacco della giunta del sindaco Mario Puddu e della sua maggioranza. Presentata ufficialmente due giorni fa la richiesta di convocazione urgente firmata da tutti i consiglieri dell’opposizione (Alessandro Casula, Francesco Lecis, Rachele Garau, Diego Corrias, Sandro Sanna, Ignazio Pireddu, Niside Muscas, Sabrina Stara e Stefano Demontis) «per l’immobilismo amministrativo e ricostituzione delle commissioni permanenti».

Secondo la minoranza, la giunta Puddu ormai da mesi è impantanata in un atteggiamento passivo e addirittura ostile nei confronti dell’attività amministrativa. E all’interno della maggioranza ci sono state polemiche, dimissioni e qualche abbandono d’Aula.

Il ruolo

Le otto commissioni asseminesi, dopo l’insediamento della Giunta Puddu, hanno prima tardato a costituirsi, si sono poi riunite raramente e infine, in diverse occasioni, sono state disertate (a iniziare da quella “Controllo e trasparenza”). Di conseguenza non hanno svolto la loro principale funzione di valutazione e indagine preliminare di atti e progetti che devono poi passare per il Consiglio. «Il lavoro delle commissioni - hanno specificato nella loro nota i consiglieri firmatari - è fondamentale per il corretto funzionamento dell’amministrazione e per la gestione delle politiche comunali».

Le evidenze

La minoranza ha allegato alla richiesta di consiglio comunale urgente una relazione, in cui viene evidenziato un fatto in particolare: «Le commissioni permanenti “Politiche dello sport, sviluppo economico e sostenibilità”, “Sportello Europa, politiche del turismo, digitalizzazione e patrimonio” e “Politiche sociali” non sono state operative per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi e sono pertanto decadute».

Peraltro in alcune commissioni, allo stato attuale, «non c’è corrispondenza della composizione alla proporzionalità tra i gruppi consiliari a seguito di recenti passaggi di consiglieri tra i vari gruppi». Insomma, le commissioni vanno ricostituite: «La loro mancata convocazione e la paralisi operativa non sono più accettabili in quanto impediscono il progresso delle attività amministrative e compromettono la capacità di rispondere alle necessità della comunità».

La replica

Sulla questione è intervenuto il sindaco Mario Puddu: «Era già nostro intendimento inserire all’ordine del giorno della prossima adunanza la discussione sulle commissioni. Proprio in questi giorni stiamo lavorando alla convocazione dei lavori e non tarderemo a riunirci come abbiamo fatto con regolarità anche lo scorso anno». E conclude: «L'immobilismo è ciò che percepiscono i loro occhi: rispetto, ma la penso in maniera diametralmente opposta».

RIPRODUZIONE RISERVATA