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Assemini.
26 giugno 2026 alle 01:23

Commissioni convocate tramite WhatsApp: la minoranza protesta 

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«Prima il rispetto delle regole e delle prerogative consiliari, poi il merito dei provvedimenti». È il principio sollevato dai consiglieri di opposizione Alessandro Casula, Francesco Lecis, Rachele Garau, Diego Corrias e Sandro Sanna nel chiedere formalmente il rinvio delle commissioni “Lavori pubblici” e “Bilancio” previste per stamattina. Sotto la lente della minoranza c’è la presunta violazione dei due giorni liberi di preavviso previsti dal Regolamento per le convocazioni ufficiali, arrivate via Pec solo mercoledì.

A far discutere è anche la difesa d’ufficio della presidente di commissione Luisa Atzori (che ha convocato anche quella presieduta da Roberta Loi), la quale ha sostenuto che una notifica informale sulla chat di messaggistica WhatsApp - inviata il 23 giugno con 18 megabyte di allegati inizialmente non visualizzabili - fosse sufficiente a sanare i termini. «Non contestiamo la convocazione via chat perché non prendiamo nemmeno in considerazione che uno strumento simile possa sostituire la Pec», replicano i consiglieri.

Oltre al vulnus sui tempi - con due organi cruciali convocati in sequenza per una durata complessiva di appena 45 minuti - si innesterebbe un problema di rappresentanza proporzionale legato alla recente fuoriuscita di due esponenti (Sabrina Stara e Niside Muscas) da FdI: «La nostra non è un’azione finalizzata a bloccare i lavori amministrativi», precisano i firmatari, «ma un atto dovuto per garantire il democratico funzionamento dell’Ente». (sa. sa.)

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