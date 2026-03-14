«Commissioni consiliari illegittime» 

Polemiche in seno al Consiglio comunale sulla composizione delle commissioni consiliari permanenti. Secondo la minoranza, “sarebbero illegittime”, al punto che il consigliere Carlo Pahler ha inviato un esposto all’assessorato degli Enti Locali della Regione, per la «verifica sulla legittimità della composizione delle commissioni consiliari permanenti a seguito della nascita di un nuovo gruppo consiliare». Il riscontro di quest’ultima è arrivato a stretto giro di posta, con una nota indirizzata al Comune di Serramanna con la quale chiede «di fornire elementi informativi, al fine di valutare eventuali ambiti di intervento da parte della Regione nella sfera dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti».

Le nomine

Anche il consigliere della minoranza Gigi Piano esprime riserve sulla «nomina dei presidenti delle commissioni». Il caso delle nomine nelle 5 commissioni (Lavori pubblici, Bilancio e programmazione, Agricoltura e imprese, Cultura e politiche sociali e Sport e comunicazione) è nato a fine del 2025, con l’annuncio da parte dello stesso Gigi Piano della nascita del nuovo gruppo del Pd in Consiglio (che comprende i consiglieri Dem che hanno lasciato lasciato l’originaria compagine “Più Serramanna – Gigi Piano sindaco”). Nonostante le modifiche, le commissioni permanenti risultano ancora composte secondo il vecchio schema: quattro membri della maggioranza e due della minoranza senza alcuna rappresentanza del nuovo gruppo Pd. «Questa situazione configura una violazione del principio di proporzionalità e rappresentanza dei gruppi consiliari», scrive il Carlo Pahler nella nota inviata alla Regione.

Il sindaco

Le commissioni sono legittime e rappresentative dell’intera Assemblea?. Il sindaco Gabriele Littera non ha dubbi. «Il fatto che alcuni consiglieri abbiano abbandonato il gruppo con cui sono stati eletti non rende di certo illegittime le commissioni che anzi sono molto rappresentative essendo composte da 6 componenti invece che 3 proprio per dare maggior spazio all'opposizione». «La questione è complessa - dice Gigi Piano – il capogruppo di maggioranza “Serramanna Città Migliore” ha nominato in Aula anche i presidenti delle commissioni senza averne prerogativa, perché il presidente lo può nominare solo la commissione stessa. In più non si è chiarita la questione dei gruppi consiliari, al momento c’è una confusione totale che è da addebitare esclusivamente alla maggioranza che, ancora una volta, non affronta le questioni con la dovuta serietà». Il sindaco Littera replica anche su questo: «Anche le presidenze di cui si parla sono compito delle commissioni e non del Consiglio. E infatti in Consiglio ci siamo limitati ad avvicendare i nostri consiglieri. Basterebbe ascoltare le parole senza ogni volta montare casi inesistenti coinvolgendo enti terzi che credo abbiano di meglio da fare».

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