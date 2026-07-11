Commissioni consiliari, eletti i presidenti e i loro vice 

Definite le presidenze delle commissioni consiliari istituite in Comune dopo le elezioni di giugno, comprese le vicepresidenze che come da prassi spettano alla minoranza.

A guidare la commissione Bilancio durante l’amministrazione Milia bis arriva Francesco Piludu, entrato in Consiglio in quota Rinascita, all’Urbanistica viene confermato Stefano Busonera, dello stesso gruppo consiliare. Ai Lavori pubblici resta Cenzo Naitana, Movimento civico, mentre per le Attività produttive viene eletto Massimo Pau, Rinascita. L’ex assessora Cinzia Carta è la nuova presidente della Pubblica istruzione, Marina Del Zompo, Per Quartu, resta al timone della commissione Politiche sociali.

La presidenza della settima commissione, Garanzia e controllo, va a Lucio Torru, FdI, suo vice Mauro Carreras - Movimento per Flumini - della maggioranza. Gli altri ruoli di vice - ricoperti dalla minoranza - vedono Dino Cocco (Sardegna 2020) al Bilancio, Tonino Lobina - stesso partito - all’Urbanistica, Francesco Caredda - Riformatori - Politiche sociali. E ancora: Livia Boi e Laura Cavagnoli, entrambe FdI, rispettivamente ai Lavori pubblici e Pubblica istruzione, Sandro Lai - FI - vicepresidente delle Attività produttive.

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