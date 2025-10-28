Commissioni consiliari, chi le ha viste? 

Per sei mesi è rimasta una commissione consiliare solo sulla carta. Quella che si occupa di “Sportello Europa, politiche del turismo, digitalizzazione e patrimonio”, presieduta dalla consigliera di maggioranza Veronica Piras, non si è mai riunita, è stata dichiarata decaduta il 9 ottobre ed è stata rieletta ieri dal Consiglio comunale.

Il caso

Ad Assemini non è la prima volta che le commissioni non funzionano come dovrebbero, tanto che a febbraio erano state rifondate tutte daccapo. Il Consiglio si era riunito, all’unanimità aveva votato i componenti e approvato la ricostituzione degli organi dalle funzioni di indirizzo, istruttorie e consultive. Anche in quel caso la motivazione era legata al fatto che alcune fossero rimaste inattive o venissero disertate.

La ripartenza era stata sancita da buoni propositi: «Mi sto adoperando affinché partano subito con i lavori», aveva detto il presidente del Consiglio Alberto Nioi, a cui si era aggiunta la voce del sindaco di Assemini Mario Puddu: «Spero che il loro lavoro sia di supporto al Consiglio comunale».

Così è stato, almeno per alcune. Tra queste la commissione “Lavori pubblici, igiene urbana, verde urbano” alla cui guida c’è Luisa Atzori: «Ci siamo incontrati il 10 ottobre per parlare della futura realizzazione del palazzetto per lo sport multifunzionale in località Santa Lucia e della presentazione di proposte progettuali per l’ottenimento di finanziamenti regionali». E ancora, si è riunita in varie occasioni (l’ultima una settimana fa) il gruppo di lavoro che si occupa di “Pianificazione Territoriale, Bilancio, Tributi” ppresieduto da Roberta Loi.

Convocata varie volte dal consigliere di opposizione Alessandro Casula anche la commissione “Controllo e Trasparenza”. «Durante il prossimo incontro parleremo della piscina comunale», ha fatto sapere Ignazio Pireddu. Un argomento che a cuore a tantissimi asseminesi.

A rilento

Meno frenetica, per usare un eufemismo, la commissione “Politiche Sociali, Volontariato, Scuola”. «In questi ultimi due mesi – dice Silvia Aresu – non ci siamo riuniti, ma stiamo lavorando ugualmente e costantemente su quanto pianificato».

Convocata solo una volta la commissione “Statuto e regolamenti, cultura e affari generali” guidata da Sandro Picciau. In pausa anche “Politiche dello Sport, Sviluppo Economico, Sostenibilità” con Alessandra Parente: «Ultima seduta a fine luglio, a breve, riconvocherò i colleghi per illustrare alcune iniziative che si svolgeranno tra novembre e dicembre». Stessa posizioe per Nicolò Farci, presidente dela commissione “Servizi tecnologici, manutentivi e cimiteriali”: «Intendo convocare a breve».

Il presidente del Consiglio Alberto Nioi è comunque soddisfatto: «Le commissioni stanno lavorando, si riuniscono all'occorrenza». Mentre Niside Muscas dall’opposizione lamenta la mancanza di confronto e informazioni: «Noi consiglieri veniamo spesso fermati dai cittadini che hanno informazioni prima di noi. Quindi sì, le commissioni si riuniscono, ma non funzionano come potrebbero e dovrebbero».

