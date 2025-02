Commissioni comunali, la ripartenza  

Assemini ha otto Commissioni consiliari permanenti nuove di zecca. I componenti sono stati votati all’unanimità mercoledì in Consiglio. Era il primo punto all’ordine del giorno: ricostituzione degli organi che, secondo Statuto comunale e Regolamento consiliare, hanno funzioni di indirizzo, istruttorie e consultive.

Assemini ne era già provvista ma si è reso necessario riorganizzarle. Innanzitutto perché in meno di due anni alcune sono rimaste inattive o sono state disertate. E poi perché mancava al loro interno la proporzionalità di rappresentanza dei vari schieramenti politici scaturita dallo spostamento di alcuni consiglieri da un gruppo all’altro.

L’iter

La loro prima costituzione era stata fortemente voluta dalla minoranza e ottenuta nel settembre 2023 contestualmente alla nomina degli 11 componenti ciascuna (sette per maggioranza e gruppo misto, quattro per la minoranza). Il presidente del Consiglio Alberto Nioi aveva poi convocato e presieduto i primi incontri nei quali erano stati eletti presidenti e vice. Solo per quella “Controllo e trasparenza” era prevista la guida da parte di un consigliere di minoranza (Sabrina Stara).

Il flop

Sono passati 18 mesi da quel Consiglio, intervallati da una pressoché totale “mancata operatività” che, protratta per sei mesi, ha comportato la decadenza di alcune commissioni. Caso esemplare è sempre quella “Controllo e trasparenza”: inattiva per la mancata partecipazione dei componenti, che hanno più volte disertato la riunione e lasciato sola Stara insieme a uno, al massimo due, consiglieri. Ma senza quorum non si poteva lavorare.

A ciò si erano aggiunte prima le dimissioni della consigliera di maggioranza Maria Ciaccio dalla presidenza della commissione “Statuto e regolamenti”. Poi, quelle del consigliere Riccardo Pilloni dalla carica di capogruppo della lista civica “Mario Puddu Sindaco” avevano causato l’assenza di proporzionalità politica nelle tre Commissioni di cui faceva parte.

Buoni propositi

Soddisfatto Alessandro Casula (Partito democratico): «Sono stato il promotore della rielezione delle commissioni, abbiamo restituito piena agibilità democratica al Consiglio perché desideriamo un confronto costruttivo per il bene della città».

Niside Muscas è all’esordio: «Non appartenendo ad alcun gruppo politico non potevo partecipare a nessuna Commissione. Ora ho aderito a Fratelli d’Italia. Bisognerebbe dare maggiore importanza alle Commissioni, utili per avere un dialogo più moderato, meno polemico, anche alla presenza dei tecnici sempre pronti a fornire delucidazioni sugli atti». Critico Diego Corrias (M5S): «É un successo delle opposizioni, la maggioranza non aveva nessuna fretta per ricostituirle».

Il sindaco Mario Puddu spera «che siano di supporto al Consiglio comunale». Chiude il presidente del Consiglio Alberto Nioi: «Mi sto adoperando affinché partano subito con i lavori».

