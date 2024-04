Commissioni, c’è il Consiglio 

Nuoro oggi dovrebbe ritrovare le commissioni consiliari. Il condizionale è d’obbligo dopo l’effervescenza politica e le incertezze degli ultimi mesi, con le dimissioni di due assessore (Grazia Mele e Fausta Moroni) e i travasi in massa di consiglieri dalle forze di maggioranza al gruppo misto. Le ultime dimissioni sono arrivate ieri da Gabriella Boeddu che non è più capigruppo del Misto proprio nel giorno in cui il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Sebastian Cocco per oggi alle 17. All’ordine del giorno la ricomposizione urgente degli organi consiliari che paralizzano le attività.

Consiglio urgente

Commissioni sciolte un anno dopo la fuoriuscita di diversi consiglieri dai gruppi di maggioranza e l’adesione al Misto. La decisione era arrivata dopo un parere del segretario e perché le rappresentanze non erano più lo specchio delle forze consiliari in campo. Sulla vicenda si sta consumando l’ennesimo braccio di ferro tra il sindaco Andrea Soddu e l’ex alleato Sebastian Cocco, esploso dopo le regionali, con il primo, candidatosi con Renato Soru, che ha collezionato in città la metà dei voti di Cocco, eletto in Regione nella coalizione della Todde. Il Consiglio di oggi potrebbe svelare un’anticipazione sul futuro dell’amministrazione Soddu, in vista dell’approvazione del bilancio, che se non dovesse arrivare porterebbe il commissario. Soddu recentemente ha palesato tranquillità, affermando di avere la maggioranza e l’appoggio del gruppo misto. Ma ieri Pietro Sanna, del misto, è stato chiaro: «La maggioranza sono loro, si votino il bilancio». Boeddu spiega le dimissioni da capogruppo: «I tempi sono maturi perché il gruppo nel frattempo è cresciuto, bisogna dare alternanza nel criterio di rappresentanza».

Il bilancio

La grana delle commissioni per mesi è stata rimandata dalla maggioranza alla ricerca di nuovi equilibri. È esplosa con l’obbligo di approvare il bilancio e il primo cittadino pronto a mettere sul piatto - ma solo a manovra approvata - due deleghe da assessore da ridistribuire e che valgono un’indennità sostanziosa. Ma il Dup, dopo il via libera dei revisori, dovrebbe passare in commissione Bilancio. Ecco la fretta di ripristinarle, tanto che oggi si eleggeranno anche i presidenti. Cocco dopo la convocazione della seduta ribadisce: «Come documentato, una volta ricevute le ultime indicazioni (finalmente corrette) dei gruppi, ho immediatamente convocato il Consiglio. Il ritardo non era dovuto alla presidenza ma ai capigruppo di “Andrea Soddu sindaco” e del Misto».

