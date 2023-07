Commissioni, bufera on line in Consiglio 

Le temperature roventi infiammano il consiglio comunale. Il presidente, Sebastian Cocco, leggendo una nota ai consiglieri e ribattendo al sindaco Andrea Soddu che lo sollecitava a riformare le commissioni sciolte, replica ricordando che «la sua decisione era arrivata dopo un parere del segretario comunale e da 36 giorni l’opposizione ha trovato l’accordo per l’indicazione dei consiglieri di rappresentanza, cosa che invece non ha fatto la maggioranza». Il Consiglio di ieri, convocato in remoto per l'assenza di aria condizionata nell’aula, fa slittare (a venerdì) la nomina del capitano dei Barracelli: «On line non si può garantire il voto segreto». Scoppiano le polemiche: molti consiglieri, dopo aver votato le sedute in remoto, chiedono di ripristinare solo quelle in presenza. Ieri, forse per una differenza di motivazioni, in aula in presenza ci sono 4 consiglieri (Dettori, Bidoni, Zola e Aracadu) su 26, mentre nel pubblico decine di dipendenti comunali assistono alla votazione (approvata all’unanimità) sulla delibera che sollecita la Regione a dare corpo ai provvedimenti per la creazione del comparto unico del personale regionale e delle amministrazioni locali, che vale per i dipendenti del Comune l’equiparazione giuridica ma soprattutto economica a quelli regionali.

