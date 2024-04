Commissioni, braccio di ferro 

Un passo avanti e due indietro. Dopo un anno di assenza il Consiglio comunale ieri ha approvato la composizione delle sette commissioni consiliari permanenti, ma si arena sulla votazione dei presidenti. Il motivo? Dall’opposizione Pierluigi Saiu chiede il voto segreto non contemplato nel regolamento per chi partecipa in collegamento. Online il sindaco Andrea Soddu e il consigliere Francesco Murru, dal Belgio dove vive. Dopo un lungo botta e risposta tra maggioranza che chiedeva il voto almeno per la presidenza al Bilancio, e l’opposizione che parlava di convocazione illegittime, l’ufficio di presidenza ha rinviato la decisione a oggi, previo consulto sulla legittimità del voto segreto a distanza con il segretario comunale, che ieri alle 17 era andato via per un impegno precedente. Al termine l’assessora al Bilancio Rachele Piras tuona: «Ora, con le commissioni, quella al Bilancio può essere convocata anche dal presidente del Consiglio, attendo lo faccia».

La decisione

L’accordo tra maggioranza e opposizione sui nomi naufraga ai primi minuti. Non appena Saiu pone una questione di legittimità sulla richiesta di voto segreto. Il Consiglio, dopo aver dedicato un ricordo a Patrik Zola e Ythan Romano, morti nel crollo di via Dessanay, e all’ex sindaca Simonetta Murru, approva in cinque minuti i nuovi componenti delle commissioni, con 16 sì e due astenuti (Maria Boi e Sebastian Cocco), non votano Gabriella Boeddu e Pierluigi Saiu. Ma è sulla nomina dei presidenti che si arena tutto. In streaming Soddu e Murru. Sul voto segreto online, un solo precedente: durante la pandemia fu Michele Siotto, con gravissimi problemi di salute, a votare tramite l’allora segretario comunale. La capigruppo sul punto si arena. Dal Misto, dove Maria Boi è nuova capogruppo al posto della dimissionaria Boeddu, si chiede di andare al voto con le altre commissioni dove ci sono i presenti. Lo chiede anche Marcello Calia. L’opposizione motiva il no con l’incertezza e l’assenza normativa. Natascia Demurtas, Lisetta Bidoni e Francesco Guccini ricordano la necessità di rimettere mano al regolamento sulla a distanza. L’ufficio di presidenza, con Cocco, Narciso Guria e Angelo Arcadu decide collegialmente: «Domani chiederemo il parere di legittimità al segretario e riconvocheremo».

Nuovo scontro

La maggioranza ha fretta sul bilancio e Piras attacca: «Le commissioni ci sono, Cocco può convocare quella al Bilancio. È sua responsabilità. Sindaco e assessore hanno chiesto formalmente il Consiglio. È lui che si ostina a vincolarlo al passaggio in commissione. Si rischia di non poter fare assunzioni, bloccare l’attività amministrativa. Non può mettere un Consiglio a rischio scioglimento. Non attenderò, farò i passi che saranno necessari. La Giunta ha già espresso lo schema e i revisori hanno dato parere favorevole». Cocco replica: «Non commento le dichiarazioni che per l’ennesima volta disprezzano le dinamiche consiliari, su cui ho dimostrato sensibilità e tempestività».

