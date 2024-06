Commissione Ue, Giorgia Meloni pronta a giocare la “carta Fitto” 

Roma. Giocare la “carta Fitto” a Bruxelles, senza aprire il vaso di Pandora del rimpasto di governo. È questo il rebus che si tenta di sciogliere a Palazzo Chigi, nelle ore che separano dalla prossima riunione del Consiglio europeo che, a detta di tutti nella maggioranza, potrebbe essere quello in cui si chiude il pacchetto delle nomine dei nuovi vertici europei. In attesa di incontrare Viktor Orban, che lunedì potrebbe fare tappa a Roma, nel giro delle capitali programmato in vista della presidenza ungherese, Giorgia Meloni ribadisce che vuole «un ruolo di massimo rango» per l’Italia nel nuovo esecutivo comunitario.

E sa che il nome da proporre, puntando a un portafoglio economico, deve avere un profilo adeguato e un riconosciuto background europeo. Un identikit al quale corrisponde uno dei suoi ministri chiave, consigliere tra i più fidati, Raffaele Fitto. E per consentire il suo trasloco da Roma a Bruxelles, una delle soluzioni che si starebbe valutando sarebbe quella di mantenere nelle mani della premier l’interim delle sue deleghe, almeno «in una prima fase», spiegano in maggioranza. Le riunioni, dentro e fuori Palazzo Chigi, si susseguono. Certo, l’interim sarebbe un’opzione non semplicissima, perché il ministero di Fitto concentra diversi dossier strategici, e pesanti anche in termini di risorse: la gestione del Pnrr, dei fondi di coesione, i rapporti con l’Unione europea e pure gli Affari regionali. Ambiti che almeno in un primo momento la premier potrebbe avocare a sé per poi distribuire le deleghe a uno dei due sottosegretari alla presidenza. Ma, osservano nella maggioranza, ci sono anche due posti da sottosegretario rimasti scoperti (dopo gli addii di Augusta Montaruli e Vittorio Sgarbi).

