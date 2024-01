Commissione sull’intelligenza artificiale, Amato sbatte la porta 

Con un’intervista a Repubblica, il 2 gennaio, Giuliano Amato aveva parlato dei rischi della «destra populista» anche in relazione alla Corte costituzionale, suscitando le critiche di Giorgia Meloni; e con un'altra intervista, ma al Corriere, ha annunciato ieri le dimissioni dalla cosiddetta Commissione algoritmi, voluta dal Governo per studiare i temi dell’intelligenza artificiale.

È stata immediata la reazione dell’ex presidente del Consiglio e della stessa Consulta, dopo che era stato citato durante la conferenza stampa di fine anno (che in realtà si è tenuta due giorni fa) di Meloni. «Sono rimasta basita dalle parole di Amato sulla Corte costituzionale», aveva detto la premier, chiarendo che invece la scelta di nominare lui a capo della commissione sull’IA non era una sua iniziativa («ma nello specifico non ho nulla da dire al professore»).

Definendo la destra di FdI e Lega «basata su ostilità e rancore», Amato aveva aggiunto che «è percepita come un nemico anche la Corte costituzionale» perché difende minoranze come «immigrati e omosessuali». Ricordando che nel 2024 il Parlamento dovrà nominare quattro giudici della Consulta, Meloni aveva replicato che «deriva autoritaria è pensare che chi vince le elezioni non abbia le stesse prerogative della sinistra».

Ieri le dimissioni dalla commissione: «È un organismo della presidenza del Consiglio», ha detto Amato: e visto che la nomina non è un’iniziativa della premier, «lascio senz’altro l'incarico». In serata il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini ha reso noto il nome del nuovo presidente: il teologo Paolo Benanti, docente della Pontificia Università Gregoriana, unico italiano nel Comitato sull'intelligenza artificiale dell’Onu.

RIPRODUZIONE RISERVATA