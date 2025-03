Commissione riunita per i bagni pubblici, esplode la polemica 

La riunione di ieri pomeriggio della terza commissione consiliare è servita a illustrare il funzionamento dei nuovi bagni pubblici installati in via Caracalla e via Monte Albo. «Un servizio per bambini, anziani e per chi ha urgenza, che permetterà di salvaguardare il decoro urbano», ha spiegato la presidente di commissione Bernadette Ibba, a cui si sono aggiunte le parole dell’assessore Saverio De Roma che ha definito «strategici» i luoghi individuati, in ragione dei «numerosi eventi che si tengono in quelle zone».

Ma la convocazione della commissione che si occupa di politiche sociali, del lavoro e della casa, per quest’unico punto all’ordine del giorno, non ha mancato di suscitare malumori all’interno del Pd. «Siamo a favore del sopralluogo, ma senza escludere altre priorità», scrivono in una nota la segretaria Emilia Coratti e la capogruppo in consiglio Maria Francesca Congiu. «Riteniamo fondamentale che l’attenzione alle politiche sociali abbracci l’inclusione e la lotta alla povertà, le misure di contrasto alla marginalità, il sostegno al reddito e le politiche di inclusione lavorativa». Massima attenzione, per il partito, «va dedicata al diritto alla casa, con la promozione dell’edilizia popolare, il sostegno all’affitto e il contrasto agli sfratti. Imprescindibile affrontare le tematiche della disabilità e accessibilità, tutelare le pari opportunità e i diritti civili, attraverso il contrasto alle discriminazioni di genere, promuovere e incentivare il lavoro e la formazione. Il benessere collettivo passa attraverso una politica che tenga conto di tutte queste tematiche».

