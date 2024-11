Commissione, Puddu eletta presidente 

La commissione consiliare per la Pubblica istruzione, cultura, beni culturali, sport e turismo del Comune di Guspini ha subito alcuni cambiamenti. Dopo la nomina di Mariangela Cambera a presidente del Consiglio comunale, in sostituzione di Giorgia Massa, ora assessora allo Sport, è stato necessario ufficializzare la riorganizzare e l’assetto della commissione.

Nell’ultima riunione, sono stati eletti la consigliera Katia Puddu come presidente e il consigliere Filippo Usai come vice presidente del parlamentino. «Cercherò di dare il massimo affinché tutte le associazioni culturali e guspinesi siano ben rappresentante anche nella commissione consiliare di cui ora sono presidente, ringrazio per la fiducia», dice la neo eletta Puddu. Le commissioni consiliari permanenti, composte da membri della maggioranza e della minoranza, hanno il compito di studiare e verificare gli atti prima che gli stessi vengano portati in Consiglio. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA