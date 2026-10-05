Commissione, polemica sul voto 

Dopo oltre due anni la commissione comunale delle Pari opportunità ha eletto il nuovo direttivo, con la presidenza affidata alla consigliera comunale Angela Deidda, ma non mancano le polemiche per le modalità con cui si è recentemente giunti alle nomine nell’organismo del Consiglio. In precedenza, a luglio, c’era stata una prima riunione che aveva visto una votazione di parità (8 voti a 8) per la psicologa Alice Bandino e per la consigliera di minoranza Silvia Mamusa: «In quell’occasione – racconta Mamusa - ho messo a disposizione la mia esperienza accettando la candidatura alla presidenza della commissione. Ci sono state due aspiranti ed è finita con un risultato di parità. Il regolamento della commissione non dice esplicitamente come agire in questi casi, ma norme e sentenze superiori indicano l'anzianità anagrafica e in questo caso tra le due candidate io sarei stata la più anziana». La riunione è stata aggiornata con il proposito di una verifica su questo punto.

Dopo due mesi, ricostruisce Silvia Mamusa, viene dunque convocata la commissione e a tutte le presenti (sedici componenti, quindici dei quali presenti) l'assessora delegata, Rachele Carrisi, «anziché confermare l'esito della votazione di luglio che attribuiva la presidenza secondo il criterio dell'anzianità, ha rilevato una sostanziale prevalenza del regolamento generale delle commissioni: secondo il suo parere, non consente la partecipazione dei cittadini alla carica di presidente, pertanto ha posto ai voti l'annullamento della votazione dell'insediamento tenuto a metà luglio, ma ritengo che questo sia illegittimo».

La stessa consigliera Mamusa ha chiesto chiarimenti all’assessorato regionale agli Enti locali e i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Bebo Casu (primo firmatario), la stessa Mamusa, Nicola Orrù, Angela Canargiu, Nicola Ennas ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’istanza alla presidente del Consiglio comunale e al sindaco. Chiedono l’inserimento della procedura dell’elezione della presidente della commissione in un punto all’ordine del giorno della prossima riunione in aula.

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