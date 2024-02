Commissione infantile bloccata 

Manca lo specialista della commissione medica e le visite per certificare le invalidità dei bambini possono pure aspettare. Non giorni, ma mesi. Con conseguenze pesanti che si traducono nella vita quotidiana dei piccoli pazienti: difficoltà nelle relazioni con compagni di scuola e amici, giorni di studio persi, occasioni di socializzazione sfumate.

Sono su tutte le furie diversi genitori e parenti che da tempo attendono che i propri figli o nipoti vengano sottoposti a quelle visite che, dopo i referti stilati dagli neuropsichiatri infantili, attestino il riconoscimento della situazione e facciano scattare i benefici di legge. È il caso del piccolo Andrea, sei anni, di Carbonia, cui l’equipe di specialisti ha diagnosticato un problema dell’apprendimento intorno alla metà di novembre: «A mio nipote – racconta Marina, nonna di un bimbo – è stato riscontrato un deficit cognitivo e una forma di mutismo selettivo: è in prima elementare, ha difficoltà nelle relazioni con le insegnanti e i compagnetti, talora anche semplicemente per segnalare le sue esigenze fisiologiche, quindi ha bisogno del docente di sostegno: quando il 6 di dicembre abbiamo sollecitato la richiesta di visita per la concessione dell’invalidità, la Asl ci ha mandato una mail sostenendo che non possono convocare i minori per mancanza dello specialista e del medico Inps». In situazione analoga anche Francesca, bimba di sette anni, di Carbonia, a sua volta colta da deficit cognitivo: «Da ottobre - rivela la madre – aspettiamo la convocazione per questa visita della commissione: la scuola è iniziata da un pezzo, siamo ancora senza sostegno, ci chiediamo se è rispettata la dignità di nostra figlia». Il problema era stato sollevato alcuni mesi fa da una delegazione di genitori del territorio, e dell’associazione Bimbi Fragili, che aveva incontrato la direttrice generale della Asl del Sulcis Iglesiente Giuliana Campus. L’Azienda si era detta pronta a strutturare un piano di intervento. Le rimostranze delle famiglie rivelano che qualcosa continua ad andare storto: «Si è trattato – risponde l’Azienda – di un problema organizzativo riguardante la composizione delle commissioni: ci scusiamo con le famiglie per i ritardi e disagi, ma è stato risolto: a giorni ricominceranno le convocazioni e cercheremo di recuperare i casi arretrati nel più breve tempo possibile». Forse basterà qualche settimana.

