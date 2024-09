Commissione Ecologia urbana e Verde: Francesca Mulas nominata presidente  

La consigliera Francesca Mulas, 47 anni, è stata eletta presidente della Commissione Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico. «Assumere la presidenza di questa Commissione è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità», ha detto la neo presidente, esponente di Alleanza verdi sinistra. «Mi impegnerò per garantire che le politiche ambientali di Cagliari siano guidate da una visione sostenibile ed inclusiva, ponendo al centro la cura del verde pubblico e la qualità della vita di tutti». La Commissione ha il compito di affrontare le principali sfide ambientali che riguardano la città, con l’obiettivo di sviluppare strategie efficaci per la promozione di un’ecologia urbana più sostenibile e la conservazione del patrimonio naturale. «Ringrazio i colleghi per la fiducia e auspico una collaborazione proficua per il raggiungimento di obiettivi condivisi», ha concluso Mulas.

