Commissione, disertata la seduta 

Si sarebbe dovuta riunire lunedì pomeriggio la Commissione consiliare “Controllo e trasparenza” di Assemini. Su 11 componenti, di cui 7 consiglieri di maggioranza e gruppo misto e 4 di minoranza, solo tre hanno alzato la mano all’appello: la presidente Sabrina Stara (consigliera di minoranza), il consigliere di Forza Italia Ignazio Pireddu e Riccardo Pilloni della Lista civica di Mario Puddu. Disertata, insomma, una riunione avente un ordine del giorno volto a «contribuire a risolvere i disservizi asseminesi».

Lettera aperta

Stara è la prima a esprimere il proprio disappunto: «Non mi arrendo. Questi fatti rafforzano la necessità di cambiare. Perciò andrò avanti, per Assemini e i miei concittadini, con determinazione e spirito costruttivo».

«Un fatto grave che evidenzia la superficialità con cui si vive il ruolo di amministratore pubblico - commenta Pireddu - ma anche mancanza di rispetto verso cittadini, presidente, consiglieri e funzionari presenti».

Stara non ha atteso e nella mattinata di ieri ha fatto recapitare una nota al sindaco Mario Puddu, al presidente del Consiglio Alberto Nioi e tutti i consiglieri comunali: «Ho gettato le basi per un lavoro condiviso e collaborativo all’interno di una commissione trasversale e prima di colori politici: faccio pertanto richiamo alla corresponsabilità. Non ci può essere cambiamento senza condivisione e l’impegno di ognuno».

I precedenti

L’assenteismo di ieri va ad aggiungersi alla richiesta (negata) di sopralluogo a piscina e teatro comunali: «Esattamente il 17 luglio scorso - conclude Stara - avremmo voluto portare in discussione lo stato degli immobili e delle strutture di proprietà comunale. Non ci era stato concesso e così ho deciso di riproporre l’argomento nell’ordine del giorno dell’ultima riunione. Ho come l’impressione che ci sia una volontà di boicottare la commissione».

II Regolamento del Consiglio è chiaro: le commissioni permanenti svolgono compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo, hanno durata pari a quella del Consiglio e la loro mancata operatività, se protratta per sei mesi, ne comporta la decadenza e l’eventuale ricostituzione.

La replica

«La commissione trasparenza ha compiti specifici – commenta il sindaco Mario Puddu - e non è un lasciapassare per discutere genericamente di qualsiasi argomento, altrimenti si sovrapporrebbe alle altre commissioni. Se la consigliera Stara vuole conoscere lo stato di alcune opere pubbliche può farne richiesta agli uffici come tutti i consiglieri comunali. La commissione, di fatto, non sta operando e la presidente dovrebbe riflettere sulla circostanza che da quelle convocazioni prendano le distanze tanto i consiglieri di maggioranza che quelli di minoranza. Ne tragga le conseguenze».

