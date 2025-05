Commissione di garanzia al completo 

Si ricompone la prima Commissione permanente del Comune di Sinnai. Un organo che ha le funzioni di Garante delle prerogative degli organi istituzionali dell’ente e del controllo strategico dell’attività del Comune.

Un mese avevano lasciato l’incarico i Commissari di maggioranza Sara Uda, Paolo Usai e Marco Floris, «per sopraggiunte insormontabili divergenze sull’attività della Commissione». Erano rimasti in carica il presidente Aldo Lobina, leader di “Sinnai libera” e il consigliere Roberto Loi, di “Uniti per Sinnai”, entrambi all’opposizione in Consiglio.

L’assemblea consiliare nell’ultima seduta, ha sostituito i tre dimissionari con Massimo Lebiu (il più votato con quattro voti), con Ruben Tremulo e con Giacinta Porceddu, tutti esponenti della maggioranza consiliare, entrambi con tre voti. La Commissione potrà ora riprendere a lavorare con l’intero organico, costituito dal presidente Aldo Lobina e da quattro commissari.

Alcune settimane fa c’è stata anche una variazione nella quinta Commissione (Statuto e regolamenti), con la nomina alla presidenza di Marco Floris, in sostituzione della dimissionaria Giulia Giglio per motivi personali. Entrambi sono consiglieri di maggioranza. (r. s.)

