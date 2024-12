Commissione Ambiente, una casella resta ancora vuota 

Resta la situazione di stallo nella commissione Ambiente del Comune di Selargius, ricostituita - dopo il polemico passaggio dell’ex presidente Alberto Cappai in minoranza - e l’elezione della nuova squadra composta da Marianna Mameli, che è alla guida, insieme ai consiglieri Mario Tuveri, Giuliano Palmieri e Fulvia Perra.

Francesco Lilliu, votato dalla maggioranza in Consiglio comunale, si era subito dimesso. Esattamente come aveva fatto il collega di partito (il Partito democratico) Omar Zaher, indicato dalla maggioranza in sostituzione dello stesso Lilliu, ma dimessoso anche lui subito dopo la votazione nell’Aula di piazza Cellarium. «Grazie per la fiducia, ma mi dimetto perché non intendo far parte della commissione».

Resta vuota quindi la seconda casella che spetta alla minoranza. «Mi sembra di assistere a un tentato ostruzionismo, ne prendo atto come presidente», il commento di Marianna Mameli, «ma dobbiamo riprendere l’attività della commissione che convocherò comunque in settimana, i temi da trattare sono tanti e importanti. Ricordo che siamo stati eletti per lavorare».

