Commissione Ambiente: presidente sotto tiro 

Un liquido rosso cosparso sul cofano e sul parabrezza dell’auto lasciata in un garage aperto e i muri all’ingresso di casa imbrattati dello stesso materiale, compreso il portone. Sembrava sangue, ma era succo di pomodoro, si scoprirà poi. Una bravata, forse. Oppure si è trattato di un atto intimidatorio, come teme il consigliere comunale di maggioranza Christian Mulas, destinatario del dispetto. «Mi hanno fatto questo “scherzo”, un gesto ignobile, una vigliaccata, ho presentato denuncia». Il presidente della commissione Ambiente, capogruppo di Orizzonte Comune, non è certamente in allarme per il succo di pomodoro lanciato sopra la sua macchina e sull’uscio di casa, semmai per il significato che questo gesto potrebbe nascondere. L’auto del consigliere comunale, una Volkswagen T-Rock di colore grigio scuro, si trovava parcheggiata in via Matteotti, sotto l’edificio in cui risiede, in un sottopassaggio aperto, accessibile attraverso una rampa, dove gli inquilini dei palazzi lasciano le loro auto. L’unico mezzo imbrattato è quello del consigliere. Ignote le ragioni di un simile dispetto. L’unica cosa che viene in mente al presidente della commissione è che alcuni giorni fa, in occasione dell’inaugurazione del nuovo parco giochi di via Matteotti, qualcuno aveva avuto da ridire sulla riqualificazione dell’area verde, perché i cani non sarebbero più stati accolti, specialmente se liberi e privi di guinzaglio, come in quel luogo finora è sempre accaduto. «Potrebbe essere tutto e niente – prosegue Mulas – mi sono occupato di diversi atti amministrativi in questi ultimi mesi ma non ho mai avuto problemi con il vicinato». I carabinieri di Alghero hanno raccolto ieri mattina la denuncia contro ignoti per atti intimidatori. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA