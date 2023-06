La segretaria del Pd Elly Schlein, insieme al leader della Cgil Maurizio Landini e al mondo delle cooperative, tornano a chiedere con forza al governo di nominare presto il commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia Romagna. Richiesti anche interventi urgenti e risorse, soprattutto per l'agricoltura, il settore più danneggiato, e procedure snelle per i ristori.