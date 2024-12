Commissario Ricciardi (ma per poco) 

«È un momento duro per il commissario Ricciardi», racconta Maurizio De Giovanni. «Siamo nel 1940, è iniziata la guerra e le leggi razziali lo preoccupano. Ricciardi è coinvolto per via dei suoceri che sono di origine ebraica e persino Marta la figlia di 6 anni è a rischio perché figlia di madre ebrea. In un elenco delle autorità fasciste che gli è stato mostrato in via riservata da un suo superiore, oltre a quelli dei suoceri c’era anche il nome della bambina. Decide di lasciare il lavoro e Napoli e tornare con i suoceri e Marta nel Cilento, al suo paese d’origine dove sono il palazzo di famiglia e tutte le sue altre proprietà.»

Dopo “Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi” (Einaudi, 2022) e “Soledad. Un dicembre del commissario Ricciardi” (Einaudi, 2023), con “Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi” (Einaudi, 264 pp. 18,50 euro - quindicesimo della serie), lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, il giallista più popolare del momento, conclude quella che possiamo definire la “Trilogia del tango”, la seconda stagione di romanzi con protagonista il commissario Alfredo Luigi Ricciardi barone di Malomonte, che in tv ha il volto del tenebroso Lino Guanciale. Lo rivedremo a primavera con i nuovi episodi da poco finiti di girare.

De Giovanni, una nuova vita per Ricciardi?

«Non direi. Anche nel Cilento Ricciardi non dimentica Enrica la moglie scomparsa, né di essere un poliziotto. L’uomo che vede i morti e ascolta le loro suppliche e rivendicazioni, abile nello sfruttare ogni scorciatoia utile a delineare il quadro generale dei fatti, si trova a fare i conti con un delitto del passato avvenuto proprio sulle sue terre».

Il ritorno nel Cilento è una reazione giusta in un mondo minacciato?

«La consapevolezza di quello che sta succedendo, e soprattutto l’atmosfera sociale a Napoli, ha portato Ricciardi a questa necessaria cautela, perché non si sapeva quello che sarebbe successo. Noi pensiamo alle deportazioni e ai campi di lavoro, ma dimentichiamo gli effetti sociali immediati che ebbero le leggi razziali: le chiusure delle attività delle famiglie ebraiche; la cacciata dalle scuole dei bambini ebrei; la ghettizzazione sociale e le delazioni che spinsero molta gente ad andar via».

Cosa spinge Ricciardi ad indagare su un morto che vide da bambino impressionandosi parecchio?

«Ricciardi, che ha avuto la vita intera influenzata da quell’evento, più che indagare sul delitto (si sa chi è morto, chi l’ha ucciso e perché), vuole esorcizzare questo fantasma, e la sua, più che un’indagine, è una ricerca storica del suo passato. E come sempre accade quando torni in un posto dopo tanto tempo, non trovi più il te stesso di prima, e guardi con gli occhi di oggi quello che è successo allora».

La vittima di cui si occupa Ricciardi era un bracciante, e l’uomo che lo uccise, avrebbe agito per ragioni d’onore. Oggi l’onore è un attestato superfluo come tanti altri valori ormai superati?

«La scala dei valori attualmente è cambiata radicalmente rispetto ad allora. L’onore è diventato la costante del possesso che induce alla violenza di genere, al femminicidio, e non si basa più sul tradimento ma sulla mancata accettazione da parte del maschio dell’autonomia decisionale della donna. Nel romanzo la donna contesa che determina tutta questa storia è colpevole solo della sua bellezza, e il fatto che sia bella la porta al disastro senza aver mai fatto nulla di male».

Questo romanzo, mette davvero la parola fine alle storie del commissario Ricciardi?

«Non ho intenzione di raccontare Ricciardi né durante la guerra, né nell’immediato dopoguerra. Se dovessi andare a cercarlo lo inseguirei negli anni ‘50. Quello che è certo è che nei prossimi 2 anni non scriverò di Ricciardi».

