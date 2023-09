Un commissario nazionale per la realizzazione degli stadi in Italia. Sono tutti d’accordo: istituzioni, federazioni e società sportive. L’idea è stata lanciata dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, in vista degli Europei di calcio del 2032 che saranno ospitati in Italia e in Turchia. Ma il tema va oltre l’organizzazione del torneo, perché la situazione della maggior parte degli stadi in Italia è drammatica.