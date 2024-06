Commissario, oggi la nomina 

Manca solo l’ufficialità che arriverà quasi certamente dopo la riunione della Giunta regionale di questo pomeriggio, ma in pole position per guidare la prossima gestione commissariale del comune di Nuoro, che durerà quasi un anno, c’è Giovanni Pirisi, 65 anni. È lui il nome che emerge da una rosa di profili di livello che vede altri nuoresi presi in considerazione per la valutazione finale, come Giovanni Deiana e Sabina Bullita. Pirisi però ha più tempo da dedicare alla città rispetto agli altri due colleghi, visto che recentemente è andato in pensione dalla Camera di commercio di Nuoro, dove a lungo ha ricoperto il ruolo di segretario generale. Una svolta dopo la crisi politica e amministrativa che ha travolto Nuoro, con le forze in campo che già pensano alle future alleanze elettorali.

Oggi la nomina

Più volte rimandata, per valutare ogni aspetto, oggi la Giunta presieduta da Alessandra Todde dovrebbe dare il definitivo sciogliete le righe al Consiglio comunale, dopo che lo scorso 5 giugno le dimissioni di Andrea Soddu sono divenute irrevocabili. E nel pomeriggio dovrebbe nominare il commissario che diverse indiscrezioni, anche all’interno del palazzo comunale, indicano nel nome di Giovanni Pirisi, laureato in giurisprudenza, che dopo aver iniziato la sua carriera a Oniferi (di cui è stato sindaco negli anni Novanta), ha svolto il ruolo di vice segretario generale e dirigente di diversi settori in Provincia, prima di passare nel 2008 all’incarico di segretario generale della Camera di commercio dalla quale è andato in pensione poche settimane fa.

Priorità contabili

Il primo compito del nuovo segretario sarà dotare il Comune dello strumento finanziario del bilancio di previsione, visto che il Consiglio aveva già adottato la macchina amministrativa nuorese del Dup, approvato il 6 maggio, per poi iniziare il braccio di ferro con l’ex sindaco Soddu sull’approvazione del bilancio previsionale, bocciato dall’assemblea che ha costretto il primo cittadino alle dimissioni. Il commissario, però, oltre all’ordinario, avrà subito da affrontare anche lo straordinario come la grana Europeade.

Ipotesi Esercito

Una manifestazione che, nonostante le mille difficoltà, sembra continuare ad andare avanti. Nonostante il dirigente comunale Roberto Del Rio fosse entrato a gamba tesa sulla crisi politica con una lettera di rinuncia all’incarico dell’organizzazione, poi contraddetta nei fatti con una decisa accelerazione nell’ultima settimana alle procedure necessarie per la manifestazione. Sono tutti a suo nome infatti i bandi per un ticket restaurant, formula all inclusive di buoni pasto per i tremila figuranti, per la progettazione del piano di sicurezza. E poi due giorni fa c’è quello per il noleggio di pedane, palchi e tribune. Tutto mentre si cerca una location dove ospitare i figuranti. Si potrebbe far ricorso, come è successo nel 2003, all’aiuto dell’Esercito che all’epoca aveva fornito brande e supporto alla macchina organizzativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA