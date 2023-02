Commissario, c’è un identikit  

Il tempo vola. Salvatore Corrias, unico consigliere regionale ogliastrino, Pd, è severo: «Alla fine sarà un mese rubato alla democrazia. Io penso che la premura nel fare le cose bene è sempre un’ottima consigliera. Tortolì in questo periodo è di fatto estromessa da qualsiasi dialettica su tutte le vicende. Facciamo un esempio. Quanti progetti del Pnrr ha in atto e non può condurre perché non ha un organo politico di riferimento? Tortolì è assente e questa assenza ha delle responsabilità».

Che non ci fosse premura si era intuito dal trascorrere dei giorni senza che da Cagliari arrivassero buone notizie, alimentando le voci che volevano diversi funzionari aver declinato l’invito ad amministrare in solitaria la cittadina. In effetti Tortolì offre un carnet di rogne di prim’ordine, le stesse che avrebbero consigliato prudenza nel scegliere una vacatio legislativa piena di incognite: Pnrr, stagione turistica alle porte, dehors, parcheggi, litorale, infrastrutture al palo. Ci fermiamo qui.

Da venti giorni Tortolì attende la nomina del commissario stroardinario. Il funzionario che dovrà amministrare la cittadina fino alle elezioni non ha un volto e neppure un nome. Ad oggi c’è solo un identikit, predisposto dagli uffici regionali. «Abbiamo preso il tempo necessario per la verifica dei requisiti – spiega l’assessore regionale agli Enti locali Aldo Salaris – Abbiamo una rosa di nomi sceglieremo la persona più adatta. La fretta a volte può essere una cattiva consigliera». L’assessore Salaris è fiducioso. «Al più presto la Giunta esprimerà la nomina attesa dai cittadini di Tortolì». Potrebbe essere questione di giorni. O forse no.

Polemiche

Appello

Intanto le consorterie e i circoli cominciano a ragionare sugli scenari in vista del voto. Gli ottimisti vorrebbero le urne aperte già a luglio. Gli ex fedelissimi del sindaco Massimo Cannas, Carlo Marcia e Lara Depau, hanno subito annunciato di voler essere della partita. Ci sarà anche Angelo Cucca, responsabile senior di Forza Italia: «Sono convinto che chi ha governato sinora ci ha messo tutto il suo impegno, ma il risultato dopo 8 anni e mezzo è stato deludente. È sotto gli occhi di tutti. Io mi candido per dare una mano, i ruoli li sceglieremo insieme». La nomina del commissario sarà l’inizio del conto alla rovescia per le elezioni.

