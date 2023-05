Commissario “alla Figliuolo” 

Ancora nessun nome sul tavolo per la nomina del commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna, ma con il passare delle ore si allontana sempre di più l’ipotesi che sia il governatore Stefano Bonaccini. Da istituzioni locali, sindacati e realtà imprenditoriali del territorio però continuano gli appelli affinché si replichi il modello post-sisma 2012, assegnando il compito alla Regione per gestire la “fase 2".

La conta dei danni

Il braccio di ferro è destinato a durare ancora: da un lato gli appelli per il presidente e dall’altro l’intenzione di prendere tempo puntando su un altro nome, ad esempio ricalcando quanto accaduto per la nomina del generale Francesco Figliuolo a commissario all’emergenza Covid nel 2021. «Ci sarà un commissario al momento opportuno, adesso serve affrontare il tema emergenza», dice il vicepremier Antonio Tajani lasciando intendere che la scelta non è immediata. In effetti la conta per il bilancio dei danni, non ancora definitivo, potrebbe far slittare la decisione. Con l’arrivo dei fondi europei e del Pnrr, data la quantità di finanziamenti da gestire - quasi equiparabili a quelli a disposizione di un ministero - è plausibile che l’incarico venga affidato ad un esterno. E c’è chi richiama precedenti come la nomina di Giovanni Legnini - secondo governo Conte - a commissario per la ricostruzione nell’Abruzzo colpito dal terremoto e governato da una giunta di centrodestra.

La lettera

«Le valutazioni verranno fatte al Consiglio dei ministri in base a tutto quello che dovrà essere il piano per la ricostruzione, su cui in questo momento ci stiamo dedicando», spiega la ministra del Lavoro, Marina Calderone, negando di sapere «quali saranno le tempistiche». Palazzo Chigi è intanto smentisce bozza di un decreto che affiderebbe la ricostruzione alla premier Meloni, e al documento di 18 parti sociali e imprenditoriali emiliane che indicavano Bonaccini come commissario si è aggiunta la firma del sindaco di Ravenna e presidente dell’Unione Province, il Dem Michele de Pascale. Anche Coldiretti insiste per un nomina a breve termine, ma senza entrare «nel merito delle decisioni».