Commissariato sfrattato ma c’era un immobile destinato alla Polizia 

Il Comune di Arzachena da lo “sfratto” alla Polizia di Stato per il Commissariato di Cannigione (è scaduto il contratto di comodato d’uso gratuito dell’edificio) e non è una situazione imbarazzante solo per il ministero dell’Interno. Infatti ritorna di attualità un progetto del quale si sono perse le tracce. Una iniziativa interessante e importante culminata nel 2022 in un protocollo di intesa per la realizzazione di una nuova sede del Commissariato, a Liscia di Vacca. La giunta guidata da Roberto Ragnedda aveva individuato un immobile abusivo (realizzato parzialmente su standard comunali) per un recupero funzionale e per la destinazione a sede della Polizia di Stato. Peraltro, come ha sempre preteso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, collocato nel cuore della Costa Smeralda. Dice il consigliere comunale di minoranza, ed ex assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Fresi: «Mi chiedo perché quel progetto è stato fatto fallire, c’era un edificio pronto, c’era un accordo per un canone di locazione con il quale avremmo pagato il mutuo necessario per la ristrutturazione e c’era un valore simbolico dell’operazione, un presidio di legalità in un’opera nata con un abuso e confiscata. La giunta in carica deve spiegare che cosa è successo».

RIPRODUZIONE RISERVATA