Commissariato, sbloccati i lavori 

Progetto pronto e il via ai cantieri entro dicembre. Dopo anni di abbandono, mini roghi e atti vandalici, sembra arrivata la svolta per l’ex asilo di via Boito destinato a rinascere come nuovo commissariato di Polizia.

Ok del Governo

I lavori sono stati sbloccati, come annunciato in Senato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti - Antonio Iannone -in risposta a un’interrogazione presentata dal senatore quartese del Pd, Marco Meloni. «Ho chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti», dichiara Meloni, «di chiarire perché, a distanza di tre anni dalla cessione dell’immobile di via Boito al Demanio, nulla fosse ancora partito e la struttura fosse rimasta in totale abbandono. Era doveroso dare risposte ai cittadini di Quartu, che attendono da troppo tempo un presidio adeguato di legalità e sicurezza».

Il via ai lavori

Progetto esecutivo validato lo scorso giugno e gara aggiudicata dieci giorni fa. L’obiettivo dichiarato dal Governo è l’avvio dei lavori entro il quarto trimestre del 2025, e la conclusione entro il 2026. «Non si può essere soddisfatti di tempi così eccessivamente lunghi, ma è positivo che finalmente si intraveda una data certa di avvio dei lavori», la replica del senatore quartese. «Oltre alla nostra pressione, il merito di questo risultato è in primo luogo dei livelli territoriali delle amministrazioni dello Stato coinvolte, che hanno lavorato con determinazione per arrivare a questo risultato. Da parte nostra continueremo a vigilare affinché i tempi annunciati siano rispettati».

Il sindaco

Il cambio di sede del commissariato quartese - attualmente in via Firenze, in uno stabile ritenuto non più idoneo - è al centro del dibattito politico da anni. «L’avvio dei lavori è un passo importante che permetterà di rafforzare il presidio delle forze dell’ordine e ridarà decoro al vecchio asilo abbandonato e vandalizzato ormai da oltre 10 anni», il commento del sindaco Graziano Milia.

Nel 2022 l’accordo fra Comune e Agenzia del Demanio per la cessione dell’ex asilo, di recente l’accelerata all’iter grazie a Questura e Prefetto. «Ringrazio il Questore Rosanna Lavezzaro e il Prefetto Giuseppe Castaldo per l’impegno profuso», conclude Milia, «il senatore Marco Meloni per aver portato l’argomento all’attenzione del Parlamento. Conseguentemente al suo intervento, infatti, abbiamo ora conferma ufficiale di quanto già ci era stato preannunciato: i lavori tanto attesi partiranno nel più breve tempo possibile, consentendo alla città di avere un servizio all’altezza della necessità e agli operatori della Polizia di poter operare in condizioni migliori».

RIPRODUZIONE RISERVATA