Commissariata Visibilia Santanchè: «Bene così» 

La sospensione del titolo in Borsa e la reazione rassicurante di Daniela Santanchè sono gli effetti del commissariamento di Visibilia Editore, disposto venerdì scorso in sede civile a Milano. La società fa parte del gruppo fondato dalla ministra che la presiedeva fino al gennaio 2022, prima di dismettere cariche e quote.

Ieri mattina, dopo l'interruzione delle negoziazioni a Piazza Affari, la titolare del del Turismo ha commentato la revoca del Cda e la nomina di un amministratore giudiziario: «Sono molto contenta di questa decisione, finalmente darà la possibilità di fare chiarezza. Il commissario avrà sei mesi per mettere fine a questa querelle. Faccio impresa da trent’anni anni e prima di diventare ministro non ho avuto alcun problema con nessuna azienda».

In base agli esiti dell’ispezione, i giudici della Sezione imprese hanno evidenziato un quadro «allarmante», una spa «quotata» che non sta più in piedi finanziariamente, perché «sempre in perdita», con «irregolarità» e un «potenziale inquinamento» nei bilanci, senza più alcun dipendente. In sede penale la ministra è accusata di falso in bilancio con la sorella e il compagno. A breve la chiusura delle indagini.

