Commissari nelle Asl, lite in maggioranza: la delibera è rinviata 

Il tempo per i commissariamenti delle aziende sanitarie è quasi scaduto. Nei prossimi cinque giorni, a cavallo del 25 aprile, le forze del Campo largo dovrebbero fare sintesi sui dodici nomi che subentreranno agli attuali direttori generali nelle otto Asl, nelle due Aziende universitarie, al Brotzu e all’Areus. Dopodiché, probabilmente il 29 aprile, la Giunta approverà la delibera con i commissariamenti in attuazione della riorganizzazione della sanità pubblicata a marzo. Questo avverrebbe due giorni dopo la scadenza reale del termine del 27 aprile (quindi 45 giorni dopo la pubblicazione della riforma), che comunque è ordinatorio (nel senso che il mancato rispetto non determina conseguenze).

Nuova fase

Ci sono interlocuzioni in corso, dunque. E non era scontato che ci sarebbero state, considerato quanto accaduto negli ultimi due giorni. In un primo momento, infatti, era sembrato che la delibera con i dodici nomi potesse essere portata in Giunta, su proposta dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, già ieri. Ma questo blitz non è andato a buon fine, e quasi certamente l’Esecutivo non si occuperà di commissariamenti nemmeno oggi.

Secondo quanto riportano le indiscrezioni, martedì si sarebbe tenuta una pre-riunione dell’Esecutivo con i capi di Gabinetto della presidente e di tutti gli assessorati. In quell’occasione, sarebbe stato proprio il capo di Gabinetto di Bartolazzi a parlare del testo di una delibera ad hoc già pronta. La notizia ci ha messo molto poco ad arrivare nelle segreterie dei partiti del Campo largo, che, a quel punto, hanno chiesto spiegazioni alla presidente della Regione Alessandra Todde. La quale è stata impegnata per buona parte della mattinata di ieri in un confronto con il Pd, rappresentato dal segretario (e presidente del Consiglio regionale) Piero Comandini, dal presidente del partito (e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni) e dal capogruppo Roberto Deriu. Si è parlato di toni molto accesi, poi smentiti. Vero è che i Dem hanno fatto capire alla governatrice quanto fosse necessaria una condivisione sui nomi in campo, e quanto fosse importante riuscire a chiudere la partita dei commissariamenti prima dell’annunciata impugnazione da parte del Consiglio dei ministri. Da qui, la decisione di non portare già ieri la delibera in Giunta. Se la presidente avesse insistito, probabilmente alla seduta non avrebbero partecipato gli assessori del Pd. E così il via libera ai commissariamenti arriverà forse il 29, nello stesso giorno in cui il Consiglio dei ministri, su richiesta dell’ufficio legale del ministero della Salute, impugnerà la riforma proprio a causa della previsione di commissariamenti «in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute».

Stabilizzazioni

Ieri la Giunta si è comunque riunita. Nulla sui commissariamenti ma alcuni importanti indirizzi in tema di assunzione del personale nelle Asl. Tra gli altri: dovrà essere data priorità allo scorrimento degli elenchi di stabilizzazione esistenti, mentre le aziende dovranno procedere a una ricognizione per individuare i soggetti in possesso dei requisiti.

Le ipotesi

Tornando ai commissariamenti, la delibera che l’assessore alla Sanità era pronto a proporre ieri per l’approvazione, conteneva anche l’indicazione di alcuni nomi, che però la strada delle trattative appena intrapresa ha rimesso in discussione. Tra gli altri rumors, è molto insistente quello sull’attuale direttore generale dell’Ares Giuseppe Pintor, che sarebbe pronto a fare il commissario al Brotzu. Per l’Azienda di Cagliari, oggi guidata da Marcello Tidore, si parla di Aldo Atzori. Carlo Porcu potrebbe invece diventare commissario alla Asl 1 di Sassari. Per l’Aou di Sassari, invece, il nome in campo sarebbe quello di Mario Palermo, che però avrebbe già superato i limiti di età per ricoprire la carica si commissario. Altra indiscrezione: l’attuare direttore amministrativo del Brotzu Raimondo Pinna, potrebbe essere il prossimo commissario dell’Areus (Azienda regionale per l’Emergenza Urgenza)

